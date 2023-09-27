Güney Afrika'da kuş gribi salgını nedeniyle yumurta kıtlığı yaşanıyor

Güney Afrika Kümes Hayvancılığı Derneği, kuş gribi salgınının ülkedeki tavuk ve yumurta üretimini olumsuz etkilediğini açıkladı. Salgından en fazla etkilenen bölgelerin Gauteng, Limpopo, Mpumalanga ve Özgür Devlet vilayetleri olduğu belirtildi.

JOHANNESBURG, 27 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Kümes Hayvancılığı Derneği, ülkedeki kuş gribi salgınının bu yıl içinde 5 milyonu aşkın yumurtlayan tavuğun itlafına neden olduğunu açıkladı.

Derneğin genel müdürü Izaak Breitenbach, Salı günü yaptığı açıklamada kuş gribinin ülkedeki kümes hayvancılığı sektörünü tehdit ettiğini, bu nedenle tavuk ve yumurta maliyetlerinde artış beklendiğini belirtti.

Breitenbach, salgından en fazla etkilenen bölgelerin Gauteng, Limpopo, Mpumalanga ve Özgür Devlet vilayetleri olduğunu açıkladı.

Derneğin verdiği bilgilere göre Güney Afrika'da ticari çiftliklerdeki ilk kuş gribi vakası Nisan ayında Batı Kap vilayetinde bildirildi.

"Şimdiden yumurta kıtlığı yaşanmaya başladı" diyen Breitenbach, yerel sektörün artan talebi karşılamak için kısa süre içinde 10 milyon yumurta ithal edeceğini sözlerine ekledi.