Güney Afrika'da İşçiler Yüksek Enflasyon Oranlarına Karşı Sokaklara Döküldü

Güney Afrika Sendikaları Kongresi'ne (COSATU) bağlı binlerce işçi, yüksek enflasyon oranları nedeniyle ekonomiye ilişkin endişelerini dile getirmek üzere Perşembe günü ülkenin büyük kentlerinde sokaklara döküldü. COSATU, enerji krizi, ekonomik kalkınmanın yetersiz oluşu ve artan faiz oranları yüzünden milyonlarca insanın mali açıdan zor durumda olduğunu belirtti.

JOHANNESBURG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika Sendikaları Kongresi'ne (COSATU) bağlı binlerce işçi, yüksek enflasyon oranları nedeniyle ekonomiye ilişkin endişelerini dile getirmek üzere Perşembe günü ülkenin büyük kentlerinde sokaklara döküldü.

Güney Afrika'nın en büyük işçi sendikası federasyonu olan COSATU, enerji krizi, ekonomik kalkınmanın yetersiz oluşu ve artan faiz oranları yüzünden milyonlarca insanın şu anda mali açıdan zor durumda olduğunu belirtti.

Durban, Bloemfontein, Cape Town ve ülkenin diğer bölgelerinde yürüyüş yapan işçiler, üzerlerinde "Yoksulluğa, iş kayıplarına ve eşitsizliğe son" ve "Eşit değerdeki işe eşit ücret" yazılı pankartlar taşıdı.

COSATU Başkanı Zingiswa Losi, ülkedeki elektrik krizinin işçiler üzerinde doğrudan etkisi olduğunu söyledi.

Losi, "İşverenler işçilere geçinebilecekleri ücreti ödemeli. Güney Afrika'da istihdam yaratarak enerji yükünü azaltma sorunuyla ilgilenmeliyiz. Bu sorunlar ülkenin istikrarında ekonomik etki yaratıyor" dedi.