Güney Afrika'da Elektrik Kesintileri Ekonomiyi Yavaşlatıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan elektrik kesintilerinin, 2022 yılında ülkenin ekonomik büyümesini yüzde 3,2 oranına kadar yavaşlattığı tahmin ediliyor. Ülkede son yıllarda rekor seviyelere ulaşan elektrik kesintileri, üretim kapasitesini düşürerek ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan elektrik kesintilerinin, 2022 yılında ülkenin ekonomik büyümesini yüzde 3,2 oranına kadar yavaşlattığı tahmin ediliyor.

Güney Afrika Merkez Bankasının yayımladığı rapora göre, ülkede son yıllarda rekor seviyelere ulaşan elektrik kesintileri, üretim kapasitesini düşürerek ülkenin ekonomik büyümesini olumsuz etkiliyor.

Geçen yıl Güney Afrika'da görülen 3 bin 776 saatlik elektrik kesintisinin ekonomik büyümeyi yüzde 0,7 ila 3,2 oranında yavaşlattığı öngörülüyor.

2022'de elektrik kesintileri bir önceki yıla göre 3 kat arttı

Elektrik üretiminin yüzde 80'inin kömürle çalışan santrallerden karşılandığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, eskiyen altyapı ve sabotajlar, günde 8 saatin üstünde elektrik kesintilerinin yaşandığı derin bir elektrik krizine yol açıyor.

Raporda, 2022'de elektrik kesintilerinin 2021'e göre 3 kat arttığı belirtildi. Bu yılın ilk 6 ayında ise kesintiler tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, bu yılın başından beri hemen her gün yaşanan kesintiler nedeniyle, ekonominin 2023'te hiç büyüyemeyeceğini öngörüyor.

Güney Afrika ekonomisi 2022'de yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti.