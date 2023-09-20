Güney Afrika, 20. ABD-Sahra Altı Afrika Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapacak

Güney Afrika, Johannesburg kentinde düzenlenecek olan 20. ABD-Sahra Altı Afrika Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapacak. Forumda, ABD ve Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) ticaret programına uygun Afrika ülkelerinden hükümet temsilcileri bir araya gelecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde 2-4 Kasım tarihlerinde 20. ABD-Sahra Altı Afrika Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlenecek.

Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanı Ebrahim Patel, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na kapsamında bulunduğu New York'ta, ABD Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Güney Afrika'nın 2-4 Kasım tarihlerinde 20. ABD-Sahra Altı Afrika Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Açıklamada, Johannesburg kentinde düzenlenecek forumda, ABD ve Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) ticaret programına uygun Afrika ülkelerinden hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği belirtildi.

Forumda, ABD ile Sahra Altı Afrika arasındaki ticaret ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik kalkınmanın teşvikinin sağlanması gibi konuların görüşüleceği kaydedildi.

Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA)

AGOA, 38 Sahra Altı Afrika ülkesinin ABD ile gümrüksüz ticaret yapmasına olanak tanıyor. Bu ticaret programından yararlanmak isteyen ülkelerin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve çoğulcu demokrasi gibi konu başlıklarında bazı şartları yerine getirmesi isteniyor.

ABD'li bazı milletvekili haziranda Rusya'ya silah ve mühimmat sattığına ilişkin güçlü delillerin bulunduğu iddiasıyla Güney Afrika'ya karşı ticari yaptırım uygulamasını istemişti.

Milletvekilleri, Rusya'ya desteğini sürdürmesi halinde Güney Afrika'nın AGOA ticaret programında tanınan haklarının tehlikeye düşeceği belirterek, Güney Afrika'da yapılması planlanan AGOA Forumu'nun da başka bir ülkeye taşınmasını istemişti.