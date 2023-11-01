Güneş Panellerinin Geri Dönüşümü Türkiye'nin Gündeminde

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, güneş panellerinin geri dönüştürülmesinin bu teknolojiyi kullanan ülkelerin başlıca konusu olduğunu belirterek, Türkiye'de uygun bir yol haritası çizilerek dönüşüm planının mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, güneş panellerinin geri dönüştürülmesinin bu teknolojiyi kullanan ülkelerin başlıca konusu olduğunu belirterek, " Türkiye'de uygun bir yol haritası çizilerek dönüşüm planının mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş panellerinin teorik ömrünün yaklaşık 20-25 yıl olduğunu söyledi.

Ülkedeki güneş enerjisi santrallerinin 2016-2017 yıllarında devreye girdiğini anımsatan Erkan, Türkiye'nin söz konusu dönüşüm için hala zamanı olduğunu aktardı.

Erkan, temiz ve sürdürülebilir enerji üreten güneş panellerinin kullanımına daha erken geçen ülkelerde, geri dönüşüm çalışmalarının başladığını ifade ederek, "Türkiye'de dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için önce bir mevzuat düzenlemesinin yapılması sonra da uygun bir yol haritası çizilerek dönüşüm planının mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili makamların, bu süreçte sektörle uyum içerisinde ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Erkan, şunları kaydetti:

"Güneş panellerinin geri dönüştürülmesinde yol haritası çizilirken hem sektörün hem konunun uzmanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca diğer ülkelerin dönüşümü nasıl başardığına bakılarak kendi mevzuatımızın takip edilmesi lazım. Böylece sektörle birlikte kanun yapıcıların birlik içerisinde bir yol haritası belirleyip sonra adım adım ilerlemesi gerekiyor."

Erkan, dönüşümün hedefler ile istekli bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Gönüllülük esasıyla olmazsa da belli şartlarla örneğin tıpkı batarya değiştirirken eskisini getirip yenisini almak gibi bir yöntemle dönüşüm garanti edilebilir." diye konuştu.

Birçok santralin, panelleri sökmek için yirmi yılı beklemeyeceğine dikkati çeken Erkan, "Teknoloji çok hızlı gelişiyor, verimlilik de çok hızlı artıyor. Bu sebeple şirketler belki 15. yılında bile panelleri hemen değiştirip yenisini kurmak istiyor. Dolayısıyla dönüşümün mutlaka konuşulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, ekim sonu itibarıyla 11 bin 28 megavat seviyesine ulaştı. Bu dönemde güneş santrali sayısı ise 10 bin 717'ye ulaştı.