Antalya Güneş Mahallesi'nde Bloklar Yükseliyor - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde düzenlediği kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine verilecek 8 bloktan oluşan 335 konutun inşaatı sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent inşa etmek için Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. 4 yıl önce başlatılan ve atıl kalan projede halkın mağduriyetini gören Böcek, seçim vaatleri arasında bulunmayan projenin önündeki engelleri kaldırdı. Proje 3 kez ihaleye çıkarıldı ancak katılım olmadı. Ardından mağduriyetin daha da uzamasını önlemek için öz kaynaklarla Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yapılması talimatını veren Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi ANTEPE A.Ş.'yi görevlendirdi.

211 HAK SAHİBİNE 335 KONUT VERİLECEK

29 Mart 2022'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hak sahipleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü projede binalar yükselmeye başladı. 8 bloğun yer aldığı projede şu ana kadar 30 bin metreküp hafriyat çalışması yapıldı. Kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine 335 konut verilecek. Projenin 18 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Projede 27 bin metrekare yeşil alan bulunuyor.

HAK SAHİPLERİ ÇALIŞMALARDAN MUTLU

Güneş Mahalle Muhtarı Mehmet Özgan, projenin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, temel atma töreninden önce projenin durumuyla ilgili vatandaşla yüz yüze gelmek istemediğini kaydetti. Muhtar Özgan, "Şu anda inşaat hızla ilerliyor. 18 ay süre verildi. Kimse burada mağdur olmaz, olacağını da düşünmüyorum" dedi.

Hak sahibi Doğan Ekin, Başkan Muhittin Böcek'in hak sahiplerini mağdur etmediğini belirterek, kısa sürede çalışmaların hızla ilerlemesinden mutluluk duyduklarını belirtti. "Çok şükür inşaat başladı" diyen hak sahiplerinden Feyzullah Karaalp ise 18 ayın sonunda evlerine kavuşacaklarını söyledi.

"TEMEL ATMANIN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 40 GÜN GEÇMEDEN İNŞAAT HIZLA İLERLİYOR. BİRİNCİ KATI ÇIKACAKLAR"

Adem Ufak ise Başkan Böcek'in seçim zamanında projeyle ilgili bir söz vermediğine dikkat çekerek, "Muhittin Başkan bu insanları yarı yolda bırakmadı. Temel atmanın üzerinden yaklaşık 40 gün geçmeden inşaat hızla ilerliyor. Birinci katı çıkacaklar. Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

ANKA / Ekonomi