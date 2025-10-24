Haberler

Güneş Enerjisinin Elektrik Üretimindeki Payı Yüzde 19,9'a Ulaştı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'deki elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının eylül ayında yüzde 19,9'a yükseldiğini belirtti. Yerli kaynakların kurulu gücün içindeki payı ise yüzde 71 ile rekor kırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül ayında elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının yüzde 19,9'a ulaştığını belirterek, "Yerli kaynakların kurulu güç içindeki payı yüzde 71 ile rekor kırdı" dedi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, eylül ayında 121 bin 418 megavat olarak gerçekleşti. Elektrik kurulu gücünde artış devam ederken, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselmeyi sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,6'sına karşılık gelen 74 bin 746 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamı 38 bin 363 megavatı bulurken, bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı ise yüzde 31,6 olarak kayıtlara geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada elektrik üretiminde sadece güneşin payının yüzde 19,9 olduğuna dikkat çekerek, "Başka bir deyişle toplam kurulu gücün 5'te 1'i güneşten. Rüzgarı da eklediğimizde toplam kurulu gücün yüzde 31,6'sının bu iki kaynağa dayalı olduğunu görüyoruz" dedi.

Yerli kaynakların kurulu güç içindeki payı yüzde 71

Eylül sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payının yüzde 71 ile rekor kırdığını belirten Bakan Bayraktar, kurulu gücün 86 bin 219 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğunu ifade etti. Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacının sadece rüzgar ve güneş santrallerinden üretilen elektrikle karşılandığını hatırlatan Bakan Bayraktar, "Yaptığımız hamlelerle hem elektrik sektörümüzü geliştiriyor hem de büyük bir dönüşüme imza atıyoruz. Yenilenebilir enerjide 2002'de 12 bin megavat olan kurulu gücü, bugün yaklaşık 75 bin megavat seviyesine getirdik. Türkiye bu sayede yenilenebilir enerji alanında dünyada 11'inci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya çıktı. Rüzgar ve güneşte 38 bin megavatı aşan kurulu gücümüzü gelecek 10 yılda 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
