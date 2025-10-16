Haberler

Güneş Enerjisi Sektöründe Yeni Adım: CW Enerji Bursa Plus Bayisi Açıldı

CW Enerji'nin yeni plus bayisi Bursa'da hizmete açıldı. Yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan, sürdürülebilir enerjiye erişimi artırmayı ve yenilenebilir enerjiyi topluma ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren CW Enerji'nin yeni plus bayisi, Bursa'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 23 Nisan Mahallesi'ndeki bayinin açılış töreninde, Türkiye genelinde sürdürülebilir enerjiye erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

CW Enerji olarak, yenilenebilir enerjiyi toplumun her kesimi için ulaşılabilir hale getirme vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Sarvan, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz CW Enerji Plus Bayileri, sadece bir satış noktası değil, aynı zamanda sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştıran birer enerji deneyim merkezi olacak. Bursa'daki bayimiz de bu vizyonumuzun önemli kilometre taşlarından biri olacak." dedi.

Yeni oluşturulan bayilik sisteminin teknik destek, avantajlı tedarik koşulları, eğitim programları ve ortak pazarlama faaliyetleri gibi birçok fırsat sunduğunu aktaran Sarvan, şöyle konuştu:

"Plus bayiler aracılığıyla güneş panellerinden enerji depolama sistemlerine, ısı pompalarından elektrikli araç şarj çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bursa'daki yeni bayimizle ülkemizin enerji dönüşüm yolculuğuna değer katmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada ziyaretçilerimiz tüm inovatif teknolojilerimizi yakından inceleyebilecek. Burası hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için sürdürülebilir enerjiye erişimi kolaylaştıran bir merkez olarak bölgeye değer katacak."

"Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük etmeyi sürdüreceğiz"

CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz da hızla gelişen dünyada teknolojik gerçeklerin de dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"CW Enerji olarak, yeni dünya düzenine ayak uyduruyor, kendimizi ve teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Güneş enerjisi, bugün en ekonomik, sürdürülebilir ve en çevreci enerji kaynağı konumunda. Bu bilinçle hem ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hem de geleceğe daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisini her yerde kullanılır hale getireceğiz. Güneşin olduğu her yerde enerjiye beraber dokunacak, hem sanayiye hem de bireysel kullanıcılara sürdürülebilir enerji çözümleri sunacağız. Bu vizyonla yerli üretim gücü ve bayilerimizle Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

CW Enerji Bursa Plus Bayisi Alperen Elmalı da bölgenin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açılış törenine, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, sanayiciler, iş insanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi
