Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavat ulaştığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavat ulaştığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin güneşi yükseliyor. Son 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücümüz 40 megavattan 8835 megavatta ulaştı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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