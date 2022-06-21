Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı - Haberler

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Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavat ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavat ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin güneşi yükseliyor. Son 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücümüz 40 megavattan 8835 megavatta ulaştı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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