Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavat ulaştığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavat ulaştığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin güneşi yükseliyor. Son 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücümüz 40 megavattan 8835 megavatta ulaştı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi