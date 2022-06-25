Güneş Enerji Santrallerinde verimlilik artıyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve Bismil'de yer alan Güneş Enerji Santrallerinden daha iyi verim alabilmek için panel temizliklerini yaptı.

DİSKİ, çevreye zararı olmayan yenilenebilir enerji sistemlerinden olan Güneş Enerjisi Santralleri'nden (GES) daha iyi verim alabilmek amacıyla panellerde bakım ve onarım yaptı. Ekipler, Gözeli mevkiinde 12 bin metrekare alan üzerine kurulu 2 bin 400 panelde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bismil ilçesinde ise 14 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, 3 bin 80 panelde de çalışma gerçekleştirildi. Çalışmayı inceleyerek teknik personelden bilgi alan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çevre ve oluşturduğu tasarruf açısından güneş enerji santrallerinin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Yer altı sularının korunması ve devamlılığı açısından yeşil enerjinin olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Tutşi, önümüzdeki süreçlerde DİSKİ'nin, bu alanda daha fazla yatırımlar yapabileceğini ifade etti.

"Tesislerden 10 ayda 2 milyon 546 bin lira tutarında elektrik enerjisi ürettik"

GES'lerin enerji giderlerine katkı sunduğunu belirten Tutşi, "Diyarbakır ve Bismil ilçemizde yer alan güneş enerji santrallerimizde 2021 Ocak-Ekim aylarında önemli ölçüde gelir elde ettik. Ocak ve Ekim ayları arasında Diyarbakır'daki tesisimizden 1 milyon 152 bin 346 lira, Bismil'de bulunan tesisten ise 1 milyon 394 bin 539 lira tutarında elektrik enerjisi ürettik" dedi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün, en fazla gider kaleminin enerji olduğuna vurgu yapan Tutşi, bu gider kalemini en aza indirmek ve güneş enerjisinden elde ettikleri gelirleri de kent merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde içme suyu ile altyapı yatırımlarına dönüştürmek istediklerini kaydetti.

"Çalışma GES'lerdeki verimi artıracak"

Ekiplerin gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Tutşi, "Panellerin kirlenmesi fotovoltaik hücrelere iletilen güneş enerjisinin azalmasına yol açmaktadır. Bu durum da üretilen enerjinin az olmasına sebep olur. Paneller çevresel faktörler, hava şartları, polen ve çiçek tozları, endüstriyel tozlanma gibi sebeplerden kirlenebilir. Bu nedenle güneş paneli temizliği çok önemlidir. Ekiplerimizin çalışmasıyla güneş enerjisi santrallerinden daha iyi verim almaya başlayacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi