Bakan Muş: "Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar Dolar olmuştur. - Haberler

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Bakan Muş: "Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar Dolar olmuştur.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Muş: "Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar Dolar olmuştur.

Bakan Muş: "Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar Dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır"

-"Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç yüzde 101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun"

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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