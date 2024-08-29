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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

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29 Ağustos tarihinde altın fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum vatandaşların merak konusu oldu. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Güncel altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

29 Ağustos tarihinde altın fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Çeyrek ve gram altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne artışla başlayarak 2 bin 760 liradan işlem görmeye başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 610 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 18 bin 380 liradan satılıyor.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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