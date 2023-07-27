Gümüşsuyu Halı, 2023/24 Ürün Koleksiyonunu Tanıttı

Gümüşsuyu Halı, Türkiye'deki halı bayileri ile bir organizasyon düzenleyerek 2023/24 yılı ürün koleksiyonunu tanıttı. Yeni koleksiyonda dekoratif ürün grupları ve farklı desen çalışmalarıyla zengin bir ürün çeşitliliği sunuldu. Gümüşsuyu Halı, gelecek yılın çalışmalarına yeni satış noktaları, kampanyalar ve reklam çalışmalarıyla devam edecek.

Gümüşsuyu Halı, 2023/24 yılı ürün koleksiyonunu bir organizasyonla tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gümüşsuyu, Türkiye'deki halı bayileri ile bir araya gelerek yeni ürünlerin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.

Gümüşsuyu 2023/24 yılı ürün koleksiyonu ile dekoratif ürün gruplarının da yer aldığı Deco By Gümüşsuyu markalı iki farklı kategoride yeni desen çalışmasıyla ürün çeşitliliğini zenginleştirerek klasikten, moderne, Anadolu motiflerinden, retro desenlere birçok trend tasarımlarla her tarz ve beğeniye hitap edecek zenginlikte hazırlanılan ürünlerini bayilerin beğenisine sundu.

Gümüşsuyu Halı, yeni koleksiyonu, yeni satış noktaları, kampanyalar ve reklam çalışmalarıyla gelecek yılın çalışmalarına devam ediyor.