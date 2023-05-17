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Gümüşhacıköylü kadınlara istihdam garantili tekstil kursu fırsatı

Gümüşhacıköylü kadınlara istihdam garantili tekstil kursu fırsatı

Ekonomi Haberleri

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kaymakamlığın girişimleri sonucu kadınlara yönelik istihdam garantili tekstil kursu düzenlenmesi için protokol imzalandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kaymakamlığın girişimleri sonucu kadınlara yönelik istihdam garantili tekstil kursu düzenlenmesi için protokol imzalandı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasıyla imzalanan protokolle Gümüşhacıköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından sektörün ihtiyaçlarına uygun kurslar düzenlenecek.

İlçedeki 40 yaşın altındaki kadınların kursa katılabileceklerini belirten Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, alacakları eğitim sonrası iş imkanına kavuşacaklarını söyledi. Kaymakam Altınöz, tekstil firması temsilcisi Mustafa Çetin'e desteği dolayısıyla teşekkür etti. İmza programında Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Deniz de yer aldı. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Gümüşhacıköy Amasya Ekonomi Haberler

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