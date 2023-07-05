Gümüşhacıköy'de Hububat Alımları Başladı

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, Havza Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından (TMO) Gümüşhacıköy ilçesinde hububat alımlarının başladığını duyurdu. Çiftçilere kilogram başına 7 lira arpada, 7,5 ile 8,25 lira buğdayda ödeme yapılacağını belirten Çolak, ayrıca devlet desteği olduğunu söyledi. Ürünlerini TMO'ya teslim eden çiftçilerin parasını 1 ay sonra alabileceğini ifade etti.