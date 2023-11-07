Gümüş piyasasında savaş yüzünden satışlar azaldı

Geçmiş yıllarda bin liraya satılan gümüş setleri şimdi 4 ila 10 bin lira arasında satılıyor

Artan fiyatlar sebebi ile imitasyona yönelen vatandaşlar uyarıldı

Gümüşçü esnafı Meryem Turgut:

"İmitasyon üründe tamirat, tadilat olmuyor"

ESKİŞEHİR - İsrail'in Filistin topraklarına karşı saldırısı gümüş piyasasında satışların azalmasına neden olurken, vatandaşlar imitasyon ürünlere karşı uyarıldı.

İsrail'in vahşi saldırıları günlerdir devam ediyor. İsrail askerlerinin saldırılarında Gazze kentinde büyük tahribat yaşanırken, binlerce Filistin vatandaşı hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözünün olduğu Gazze'deki savaşın etkileri ekonomide de görülüyor. Dolar, Euro ve altından sonra vatandaşların tercih ettiği gümüş piyasasında düşüş yaşanıyor. Gümüşçü esnafı savaşın etkisini gördüklerini belirterek, vatandaşların gümüş alışverişinde azalma olduğunu ifade etti. Gümüş satıcıları, geçmiş yıllarda bin liraya satılan gümüş setlerinin 4 ila 10 bin lira arasında satıldığını söyledi.

"Bu etkiyi biz de etiketlerimize yansıtmak zorundayız"

Eskişehir'de gümüş alım satım işi yapan Meryem Turgut, savaşın etkisinden kaynaklı olarak gümüş ürünlerinde fiyat artışı olduğuna vurgu yaptı. Vatandaşların gümüşe olan taleplerinin azaldığını dile getiren Turgut, "İsrail - Filistin savaşının etkileri bize de yansıdı. Ürünleri alıyoruz, vatandaşa satarken meblağ yüksek geliyor. Yerli halkımıza fazla satış yapamıyoruz. Yurt dışından gelenler biraz bizi mutlu ediyor ama kısa süreli. Onlar gidince biz eski halimize dönüyoruz. Ekonomik bakımdan zorlanıyoruz. Döviz kurunun yükselmesinin de etkisi oluyor. Bu etkiyi biz de etiketlerimize yansıtmak zorundayız. Biz de zorluk çekiyoruz. Düğün yapacaklar düğün seti almak istiyor. Eskiden gümüş düğün seti bin lira civarında satılırken şu anda fiyatı 4 bin liradan 10 bin liraya çıkıyor. Alyans gibi tüm takılarımızda aşırı pahalılık var. Bunlar İsrail - Filistin savaşının etkisi" dedi.

"İmitasyon üründe tamirat, tadilat olmuyor"

Vatandaşların gümüş yerine imitasyona yöneldiğini, ancak bu durumun yanlış olduğuna dikkat çeken Meryem Turgut, şöyle devam etti:

"Haliyle vatandaşın talebi azalıyor. İnsanlar imitasyona dönmeye başlıyor. İmitasyon çelik olarak gümüşe alternatif olarak çıktı. Bunlar yarı fiyatına oluyor. Kararmıyor, bakımı olmuyor, ama bir defalık alınıyor sonra da atılıyor. Tamiratı tadilatı olmuyor. Gümüşü, altını alıyorsunuz en azından ömür boyu kullanıyorsunuz. Tamiratı, bakımı, parlatması her şeyi oluyor. Ama imitasyonun böyle bir şeyi yok." dedi.