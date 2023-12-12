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Gümüş İthalatı Kasım Ayında Rekor Kırdı

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Gümüş ithalatı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 3 kat artarak 188,1 ton olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre gümüş ithalatı Kasım ayında yeni bir rekor kırdı. Gümüş ithalatı, Kasım ayında 188 bin 107 kg ile tarihi zirvesini gördü. Kasım 2023 döneminde gümüş ithalatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 200 arttı. Gümüş ithalatı yılın ilk 11 ayında 990 bin 831 kg seviyesine ulaştı. - İSTANBUL

Gümüş ithalatı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 3 kat artarak 188,1 ton olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre gümüş ithalatı Kasım ayında yeni bir rekor kırdı.

Gümüş ithalatı, Kasım ayında 188 bin 107 kg ile tarihi zirvesini gördü. Kasım 2023 döneminde gümüş ithalatı geçen senenin aynı ayına

göre yüzde 200 arttı. Gümüş ithalatı yılın ilk 11 ayında 990 bin 831 kg seviyesine ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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