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Gümüş İthalatı Kasım Ayında Rekor Kırdı

12 Aralık 2023 16:13 Güncelleme: 16:15 Abone Ol

Gümüş ithalatı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 3 kat artarak 188,1 ton olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre gümüş ithalatı Kasım ayında yeni bir rekor kırdı. Gümüş ithalatı, Kasım ayında 188 bin 107 kg ile tarihi zirvesini gördü. Kasım 2023 döneminde gümüş ithalatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 200 arttı. Gümüş ithalatı yılın ilk 11 ayında 990 bin 831 kg seviyesine ulaştı. - İSTANBUL