Gümüş Fiyatı Rekor Kırdı: Ons 56,9 Dolarla Tüm Zamanların Zirvesinde

Gümüş fiyatları, uluslararası piyasalarda 56,9 dolara ulaşıp tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Endüstriyel talep ve jeopolitik riskler, yıl boyunca fiyatları destekledi.

Gümüş fiyatları bu yıl rekor tazelemeye devam ediyor.

Gümüş, altın gibi jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşırken endüstriyel alanda da kullanılıyor.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler olarak sıralanıyor.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 56,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş, 2024 sonundan bu yana yüzde 95'in üzerinde değer kazandı.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentiler değerli metalleri desteklerken özellikle gümüş fiyatlarında kayda değer yükselişler görülüyor.

Küresel çapta arza ilişkin endişeler de gümüş fiyatlarındaki yükselişlerin ana nedenleri arasında yer alıyor. Londra Metal Borsasında geçen ay gümüş stoklarında görülen azalış sonrasında bu ay da Çin'de gümüş stoklarında azalış görüldü.

ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alma kararı gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi

ABD ekonomisine ilişkin devam eden sıkıntılar gümüş fiyatlarını destekliyor. Güçlü talep ve fiziksel piyasadaki arz sıkışıklığı da gümüşteki yükseliş trendine katkıda bulunuyor.

ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alma kararı ise gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi.

Tahvil faizlerindeki gerileme değerli metalleri destekleyen başka bir faktör olarak öne çıktı.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep güçlü kalmaya devam ediyor." dedi.

Bu üründeki yükselişi tetikleyen diğer bir faktörün politika riski olduğunu ifade eden Hansen, gümüşün ABD'nin kritik mineraller listesine dahil edilmesinin ülkenin gelecek yıl gümrük tarifelerini yeniden gözden geçirebileceği yönündeki spekülasyonları körüklediğini söyledi.

Hansen, bu durumun ABD'ye güçlü gümüş akışlarının oluşmasını sağladığını ifade etti.

