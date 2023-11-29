Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği İstişare Çalıştayı Ankara'da Gerçekleşti

Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD) tarafından düzenlenen istişare çalıştayı Ankara'da yapıldı. Çalıştaya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve sektör temsilcileri katıldı. Ticarette nitelikli denetimin önemi vurgulandı.

Gümrüklü antrepo sektörünün en büyük çatı örgütü Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD) tarafından "Antrepoların, Dünü, Bugünü, Yarını" ana temasıyla düzenlenen istişare çalıştayı Ankara'da yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, çalıştayın Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, çalıştaydaki açılış konuşmasına yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, ticarette ve gümrüklerde nitelikli denetimin önemine değinerek, "Doğru iş yapan firmalar rahat edecek. Kurallar tüm firmalar için geçerli." vurgusunu yaptı.

Uçarmak, denetim süreçlerinin herkes için geçerli olduğunu belirterek, mükelleflerin de bu süreçlere güvenmeleri gerektiğini ancak bu şekilde üzerlerindeki yükü hafifletmenin mümkün olabileceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş de Türkiye'nin transit ticaretteki üstün konumuna dikkati çekerek, gümrüklerin bu alandaki etkinliği ile 11 milyar dolarlık ihracat ve re-export rakamına ulaştığını ve bunun Türkiye'nin ticaretteki uluslararası rekabetçiliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Atila Berber ise yapılacak çalışmalarda karşılıklı mutabakat ve ticaretin temel unsurları olacağını, aynı zamanda Bakanlık tarafından belirlenen veri gizliliği standartlarını titizlikle takip edeceklerini kaydetti.

Veri aktarımı konusunda sağlanacak entegrasyon süreçlerinde işbirliği ve uyumun önemine dikkati çeken Berber, yapacakları çalışmaların, sektördeki diğer paydaşlarla karşılıklı anlayış ve uyum içinde gerçekleşeceğini, her türlü karşılıklı mutabakatın, projelerin başarıyla tamamlanmasında kilit rol oynayacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Murat Özsoy da gümrüklerdeki kurumsal gelişimin, işleyişin düzenlenmesi ve modernizasyonun sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci ise parsiyel tırların iki iş günü müsaadesi ile boşaltılmasının Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Değirmenci, "Dünya genelinde ekonomik önlemlerin alındığı bir süreçte, ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanması gerekiyor. Bu uygulama ekonominin canlanmasına önemli bir katkı yapacak." açıklamasında bulundu.