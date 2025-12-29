Gümrüklerde bu yıl 98,5 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde bu yıl 187 milyon yolcunun kontrolünün, 8,4 milyon konteyner, 956 bin uçak, 108 bin gemi, 5,1 milyon tır ve 5 milyon binek aracının kontrol işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde "2025 Yılı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri Toplantısı"na katıldı.

Gümrük muhafaza birimlerinde 17 bin kişinin görev yaptığına işaret eden Bolat, "Bir yılda 187 milyon yolcu kontrolü... Geçen yıl 176 milyondu. 8,4 milyon konteyner, geçen yıl 8,1 milyondu. 956 bin uçak, geçen yıl 886 bindi. 108 bin gemi, geçen yıl 106 bindi kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca 5,1 milyon tır ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemleri 2025 yılında yapıldı." diye konuştu.

Bakan Bolat, Türkiye'nin ve halkın sağlığı, ticaretin adil sağlanabilmesi ve özellikle de gençlerin zaarlı maddelerden korunması gibi hususlarda ve Türkiye'nin dış ticaretine olumlu katkı yapma konusunda yaptıkları hizmetlerden dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"Sürekli olarak dijital ve teknik altyapımızı geliştiriyoruz"

Ne kadar daha fazla iş ve performans çıkarabilirlerse mutluluklarının o kadar arttığına dikkati çeken Bolat, "Bunun yanında sürekli olarak dijital ve teknik altyapımızı geliştiriyoruz, kadro sayımızı artırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Gümrükler ve gümrük muhafaza konusunda ihtiyaç duyduğumuz kadro artırımları konusunda her zaman bize olumlu yaklaşılıyor ve derhal bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Allah razı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" hedefinde kendilerine düşen görevin bu yüzyılı "Ticaretin Yüzyılı" yapmak olduğunu dile getirerek, "Bunu da daha fazla mal ve hizmet ihracatı yaparak, ithalatımızı mal ve hizmetlerde aşağıya doğru çekmeye çalışarak, dış ticaret ve cari işlemler dengemizi makul düzeyde tutmaya çalışarak, döviz yeterliliğine olumlu katkı yaparak, döviz arzı ve döviz kriziyle ilgili bir gelişmeye meydan vermeyerek gerçekleştirmek temel görevimizdir." sözlerini sarf etti.

Ömer Bolat, gümrüklerde bu yıl 98,5 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildiğini aktararak, Bakanlığın 2025 yılındaki çalışmalarına ilişkin de şunları paylaştı:

"Gerek tüketicilerimiz için yaptığımız sektörel düzenlemeler ve denetimler, fahiş fiyatla mücadele çalışmaları, gerek mallarda ve hizmetlerde ihracatımızı artırma, gerek ithalatımıza yönelik aldığımız önlemler, gerek ticaret diplomasisindeki 100'ü aşan ülkelerle yaptığımız yoğun temaslar, toplantılar, anlaşmalar. Gümrüklerdeki hızlı ve etkin uygulamalar, ürün güvenliğinde yaptığımız denetimlerle zararlı güvensiz ürünlerin ülkeye girmesini engelleme çabalarımız. Serbest bölgelerimizin, bu yıl da inşallah rekor kıran ihracat çabaları. Her biriyle 2025 yılını verimli şekilde geçirdik. 2026 yılının ülkemiz ve halkımız için her alanda daha bereketli, verimli geçmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Dünya için barışın ve huzurun hakim olacağı bir dönem olmasını diliyorum. Gazze'deki kardeşlerimiz için inşallah 2026'nın, daha fazla huzuru ve özgürlüğü teneffüs edecekleri ve yaşam şartlarının iyileşebileceği bir yıl olmasını gönülden diliyorum."

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal da Türkiye'de kara, deniz, demir ve hava yollarında sağlanan kontrol sistemlerine ilişkin bilgi verdi.

