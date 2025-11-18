Haberler

Gümrükler Muhafaza Ekipleri Uyuşturucu Operasyonunda 1 Ton 65 Kilogram Esrar Ele Geçirdi

Güncelleme:
Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttükleri operasyonlarda toplam 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirerek uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Ticaret Bakanlığı, operasyonların toplum güvenliğini sağlamak için devam ettirileceğini duyurdu.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de kasım ayının ilk haftasında yürütülen operasyonlarda 1 ton 65 kilogram esrara el koydu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ekipleri, toplumların geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, gelişmiş risk analiz sistemleri, kesintisiz saha denetimleri ve uluslararası işbirlikleriyle, uyuşturucu ticaretine darbe vuruyor.

Bu kapsamda kasımın ilk haftasında yürütülen operasyonlarda İstanbul Havalimanı'nda 216,6 kilogram, Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda 234,2 kilogram ve Tekirdağ Limanı'nda 614,68 kilogram olmak üzere 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucular, ekiplerce imha ediliyor.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
