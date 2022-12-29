Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de Ekonomi Haberleri Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "13.300" ibaresi "22.610" olarak değiştirildi. Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlidir. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Asgari Ücret Ekonomi Haberler

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