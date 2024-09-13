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Gümrük müşavirliği mesleği zorluklarıyla karşı karşıya

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Gümrük müşavirliği mesleğinin zorluğu ve sorumluluklarını anlatan Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Yardımcı, ekonomik dalgalanmaların sektöre olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Gümrük müşavirliği mesleğinin zorluğu ve sorumluluklarını anlatan Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Yardımcı gümrük müşavirliği camiasının, artan ekonomik dalgalanmaların gölgesinde önemli sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Yardımcı, gümrük müşavirliği mesleğinin zorluğunu ve sorumluluklarını vurgulayarak, güncel ekonomik göstergelerin sektöre nasıl olumsuz yansıdığını açıkladı. Yardımcı, Türkiye'nin dış ticaret hedeflerini tutturabilmesi için yalnızca üretimin değil, ürünlerin yurtdışı pazarlara ulaştırılmasında da kritik rol oynayan Gümrük Müşavirliği camiasının, artan ekonomik dalgalanmaların gölgesinde önemli sıkıntılar yaşadığını belirtti. Yardımcı, özellikle 2024 yılı itibarıyla memur ve emekli maaşlarına yapılan artışlar ve buna bağlı olarak hizmet ve ürün fiyatlarındaki yükselişin, gümrük müşavirlerinin asgari ücret tarifelerine yansımadığını belirtti. Bu durumun, dış ticaret sektörüne hizmet veren müşavirlik firmalarında büyük bir mali baskı oluşturduğunu ifade etti.

Vergilendirmede kritik rol oynuyoruz

Gümrük müşavirlerinin, Türkiye'nin en büyük gelir kalemlerinden biri olan vergilendirme süreçlerinde kilit bir pozisyonda olduklarını hatırlatan Emrullah Yardımcı, yanlış yapılan bir tespitin büyük cezai müeyyideler doğurabileceğini ve bu sebeple mesleğin hata kaldırmaz bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi. Yardımcı, vergi, harç ve akaryakıt fiyatlarındaki artışların gümrük müşavirlerinin hizmet bedellerini belirlerken göz önünde bulundurulması gereken önemli unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

Güncelleme şart

Yardımcı, Gümrük Kanunu'nun geçici 6. maddesine atıfta bulunarak, müşavir dernekleri tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinin, piyasa şartlarına uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinin gerektiğini ifade etti. Özellikle teknolojik gelişmelerin dış ticaret süreçlerinde artan rolüne rağmen, insan unsurunun dış ticaretin denetim ve operasyon yönetiminde hala vazgeçilmez olduğunu belirtti. Yardımcı, "Gümrük müşavirliği camiası, kendisini sürekli güncellemek ve mevzuatı takip etmek zorunda. Bu da yoğun bir mesleki disiplin gerektiriyor. Türkiye'nin 100. Yılı'nı geride bıraktığı bu dönemde, gümrük müşavirliği camiası da dış ticaret hedeflerine ulaşılmasında büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Ancak ekonomik şartların, gümrük müşavirlerinin üzerindeki mali baskıyı artırdığı bir gerçek.

Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmalı ve sektöre daha fazla destek verilmeli" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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