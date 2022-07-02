Gümrük müşavirliği asgari ücretleri yeniden belirlendi Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 120 lira ile 2 bin 290 lira arasında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi de 190 lira ile 62 bin lira arasında uygulanacak. AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Ticaret Bakanlığı Asgari Ücret Ekonomi Haberler

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