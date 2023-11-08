Gümrük Muhafaza Operasyonlarında 15 Milyon Liralık Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak cep telefonu, kahve makinesi, dron ve dron aksamı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların değeri 14 milyon 850 bin Türk lirası olarak belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarında yaklaşık 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu, kahve makinesi, kahve öğütücüsü, dron ve dron aksamı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların 14 milyon 850 bin Türk lirası değerinde olduğu belirtildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda iki tıra yönelik operasyon düzenledi. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda gümrüklü sahaya giren iki tır, şoförlerinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine incelemeye alındı. X-ray taramasına sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Detaylı kontrol edilmek üzere ekiplerce arama hangarına alınan araçların şüpheli bölgelerinde yasal yük olarak bulunan plastiklerin arasına gizlenmiş çok sayıda cep telefonu olduğu tespit edildi. Kaçak cep telefonlarının yaklaşık 11 milyon Türk lirası değerinde olduğu belirlenirken, toplamda bin 146 adet cep telefonuna el konuldu. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Bursa'da gerçekleştirdiği operasyonda ise, Alo 136 Gümrük Muhafaza ihbar hattına gelen çağrı üzerine ekipler harekete geçti. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce takip ve araştırması yapılan adrese ekiplerce baskın düzenlendi. Yürütülen operasyonda söz konusu adrese ait müştemilatta faturasız ve belgesiz çeşitli marka ve modellerde endüstriyel tipte kahve makineleri bulunduğu belirlendi. Genişletilen aramalarda, baskın yapılan adresle aynı şahsa ait olduğu belirlenen fakat kaydı bulunmayan depoda ve şahsın yurt dışına giriş çıkış yaparken kullandığı araçta kaçak getirildiği belirlenen endüstriyel tipte kahve makineleri ve öğütücü olduğu tespit edildi. Operasyonda toplam 23 adet kahve makinesi ile 4 adet kahve öğütücüsü ele geçirilirken, yakalanan eşyanın 3 milyon Türk lirası değerinde olduğu belirlendi. Kahve makineleri ve öğütücülere ekiplerce el konularak, olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda ise, bir şahsın yurt dışından getirdiği çok sayıda dron ve aksamını gümrük işlemlerinden kaçırıp ithalat vergilerini ödemeden yurda sokmaya çalıştığı belirlendi. İstanbul Havalimanı yurt dışı kargo biriminde yapılan incelemelerde, gönderilerin parçalara ayrıldığı, her gönderi üzerine farklı bir şahıs isminin yazıldığı, alıcı adreslerinin aynı ya da benzer olduğu, gönderi üzerine eşya içeriği ile uyuşmayan eşya tanımlarının yazıldığı ve şüpheli şahsın söz konusu eşyaları internet üzerinden satışa sunacağı tespit edildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 269 dron ile 806 adet dron aksamı ele geçirildi. Yaklaşık 850 bin Türk lirası değerinde olduğu belirlenen kaçak eşyaya el konuldu. Olaya dair soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 14 milyon 850 bin Türk lirası değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi.