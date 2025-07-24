Bakan Bolat, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir çalışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında, Eskişehir'de meydana gelen orman yangını sonucu hayatını kaybeden orman çalışanları ve gönüllüleri için başsağlığı ve taziye dileklerini ileten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini sundu.

AB ile ekonomik ve ticari ilişkiler pozitif gündemlerle ilerliyor

Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ile gelecek projeksiyonu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Temmuz tarihinde, Ankara'da, AB Komisyonu Ticaret Komiseri Maro efovi ile gerçekleştirilen 'Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ikinci toplantısı hakkında bilgi verdi ve diyaloğun, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğini derinleştiren stratejik bir zemin sunduğunu vurguladı.

Gümrük Birliği ve yeni iş birliği alanlarına yönelik yol haritası çizildi

Bakan Bolat, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamında, bir yandan pozitif gündem temelinde Gümrük Birliği'nin başta yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme uyum çalışmaları doğrultusunda karşılıklı adımların atıldığını ayrıca AB ile ekonomik entegrasyonun daha da geliştirilmesine yönelik olarak, gümrük birliğinin modernizasyonu ve genişletilmesine katkı sunacak bir yol haritasının çizildiğini ifade etti. Bolat, bu çerçevede gerek karşılıklı ticari sorunların aşılması gerekse yeşil ve dijital dönüşüm, e-ticaret, kamu alımları ve gümrükler gibi iş birliği alanlarında Avrupa Birliği ile yürütülen teknik temaslar ve kaydedilen somut ilerlemeler hakkında katılımcılarla bilgi paylaştı.

Toplantıda ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türk vatandaşlarına yönelik başlatılan kolaylaştırılmış vize modeline (visa cascade regime) geçiş süreci uygulaması da ele alındı. Bakan Bolat, bu yeni süreci olumlu ve önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Nihai hedefin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize serbestisi olduğunu vurguladı. Bunula beraber şimdiki süreçte, daha öngörülebilir ve kolaylaştırıcı bir vize sisteminin Avrupa Birliği ile ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Türkiye, Avrupa'nın stratejik ortağıdır

Bakan Bolat, konuşmasında, güçlü bir Avrupa hedefi için Türkiye'ye büyük ihtiyaç olduğunu, Avrupa'nın yeni ilan ettiği savunma ve enerji alanında kendine yeterlilik projeksiyonlarında Türkiye'yi yanında ortak görmesi gerektiğini, Türkiye'nin Avrupa'ya her anlamda katkı yapacağını, tedarik zincirindeki tıkanmaları aşmada Türkiye sanayisi ve ticaret gücünün kilit rol oynayacağını belirtti. Bakan Bolat ayrıca, toplantı vesilesiyle Almanya'nın Brüksel'de Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilciliği görevine yeni atanan Avrupa Birliği-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi tebrik etti. AB-Türkiye ilişkilerine katkıları için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - ANKARA