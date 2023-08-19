Gülşehir'de Aspir Hasadı Yapılırken Biçerdöver Yandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, aspir hasadı yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan biçerdöver, kullanılamaz hale geldi.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, aspir hasadı yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan biçerdöver, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 20 dönümlük tarlada aspir hasadı yapılırken, İlker Kara idaresindeki biçerdöver alev almaya başladı. Alevleri fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, biçerdöveri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen biçerdöver, kullanılamaz hale geldi. (DHA)