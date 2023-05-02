Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'ya Japonya Büyükelçisi ödülü takdim edildi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı, Japonya Büyükelçilik Rezidansı'nda düzenlenen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'nin veda törenine katıldı. Törende Sabancı'ya Japonya Büyükelçisi ödülü verildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Suzuki, Güler Sabancı'nın 2 ülke arasındaki ikili ticari ve ekonomik bağları güçlendirecek çalışmalar yaptığını belirterek, "Güler Sabancı, Kırşehir'de büyük bir arkeolojik alan olan Kaman Kalehöyük'te bulunan Prens Mikasa Vakfı'nın çok aktif bir yönetim kurulu üyesidir. Bu, imparatorluk ailemizin adını taşıyan dünyadaki tek Japon vakfıdır. Sabancı, Vakfın 2017 yılındaki kuruluşundan bu yana faaliyetlerinin özel bir destekçisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı ise Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk bağının 133 yıllık köklü bir geçmişe uzandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu sene ayrıca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Sabancı Ailesi ve Sabancı Topluluğu için de Japonya çok büyük bir önem taşıyor. Japonya ve Japon şirketleri ile ilişkilerimiz rahmetli amcam Sakıp Sabancı ile Özdemir Sabancı'nın neredeyse yarım asır önce gerçekleştirdikleri Japonya seyahatine dayanıyor.

Benim de Japonya'ya ilk seyahatim 1988 yılında oldu. Japon kültürünün, yemeklerinin ve insanlarının eşsizliği beni derinden etkilemişti. Bununla birlikte Kırşehir Kaman'da Prens Mikasa Vakfı ile 1985 yılından beri yaptığımız kazı çalışmaları, Merhum Prens Mikasa'nın beni Vakfın Mütevelli Heyeti'ne kurucu üye olarak davet etmesi, benim nezdimde tüm Sabancı Ailesi üyelerine onur ve mutluluk verdi.

Büyük bir başarıyla sürdürdüğümüz iş birliğimizde önemli payı olan Sayın Büyükelçi Kazuhiro'ya Türkiye'de geçirdiği süre boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları için teşekkür ediyorum. Kendisine Avustralya'daki yeni yolculuğunda başarılar diliyorum."