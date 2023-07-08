Guizhou Eyaleti Yeni Enerji Sektöründe Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti, enerji üretimini ve depolamasını artırma ve yeşil kalkınmayı teşvik etme çabaları çerçevesinde yeni enerji sektöründe güçlü bir büyüme kaydetti. Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan iki günlük 2023 Eco Forum Global Guiyang sırasında yayımlanan Guizhou Endüstriyel Kalkınma Enstitüsü raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde Guizhou'nun yeni enerji pil ve malzeme sektörünün sanayi üretimi yaklaşık 20,38 milyar yuan (yaklaşık 2,83 milyar ABD doları) oldu. Rapora göre bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 68,7 oranında artış gösterdi. Sektörün yıllık sanayi üretiminin 2023 yılında 100 milyar yuana ulaşacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl eyalette sektörün toplam sanayi üretimi 53,29 milyar yuan olarak gerçekleşmiş ve yeni enerji kurulu gücü 20 milyon kilovatı aşmıştı. Raporda, fosforit rezerviyle Çin'de üçüncü sırada yer alan Guizhou'nun, yeni enerji pil ve malzeme sektörünün büyümesinde önemli bir rol oynayan fosfor kimya endüstrisinin gelişimini de desteklediği belirtildi. Ayrıca lityum demir fosfat malzemesinin yıllık üretim kapasitesinin 2025 yılında 1,4 milyon tona ulaşacağı ve bunun da genel sanayi zinciri tedarik kapasitesini ülke genelinde en yüksek üçüncü kapasite haline getireceği öngörülüyor.

GUİYANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti, enerji üretimini ve depolamasını artırma ve yeşil kalkınmayı teşvik etme çabaları çerçevesinde yeni enerji sektöründe güçlü bir büyüme kaydetti.

Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan iki günlük 2023 Eco Forum Global Guiyang sırasında yayımlanan Guizhou Endüstriyel Kalkınma Enstitüsü raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde Guizhou'nun yeni enerji pil ve malzeme sektörünün sanayi üretimi yaklaşık 20,38 milyar yuan (yaklaşık 2,83 milyar ABD doları) oldu.

Rapora göre bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 68,7 oranında artış gösterdi. Sektörün yıllık sanayi üretiminin 2023 yılında 100 milyar yuana ulaşacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl eyalette sektörün toplam sanayi üretimi 53,29 milyar yuan olarak gerçekleşmiş ve yeni enerji kurulu gücü 20 milyon kilovatı aşmıştı.

Raporda, fosforit rezerviyle Çin'de üçüncü sırada yer alan Guizhou'nun, yeni enerji pil ve malzeme sektörünün büyümesinde önemli bir rol oynayan fosfor kimya endüstrisinin gelişimini de desteklediği belirtildi.

Ayrıca lityum demir fosfat malzemesinin yıllık üretim kapasitesinin 2025 yılında 1,4 milyon tona ulaşacağı ve bunun da genel sanayi zinciri tedarik kapasitesini ülke genelinde en yüksek üçüncü kapasite haline getireceği öngörülüyor.