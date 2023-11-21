Guian Yeni Bölgesi'nde Endüstriyel Dağılım Düzenlendi

Guian Yeni Bölgesi'nin, elektronik bilgi üretimi, gelişmiş ekipman üretimi, yeni enerji ve yeni malzeme sektörlerinde endüstriyel dağılımı düzenlediği belirtildi.

Son yıllarda Çin'de akıllı üretim, yeni enerji araçlarının kaliteli gelişimine yön verdi. Yeni enerji bataryaları ve malzemeleri üretimi, sektör için daha fazla fırsat oluşturuyor. Guian Yeni Bölgesi'nin 2021'den bu yana elektronik bilgi üretimi, gelişmiş ekipman üretimi, yeni enerji ve yeni malzeme (iki öncü sektör ve iki özel sektör) sektörlerinde endüstriyel dağılımı düzenlediği vurgulandı. Belirtilen projelere ek olarak, Chery Automobile'ın Guizhou'da 50 bin yeni enerji ticari araç üretim kapasitesine sahip sanayi üssü ve Hengli (Guiyang) Endüstri Parkı da faaliyete geçti.

Yapılan açıklamaya göre, Guizhou'da Çin'in güç bataryası devi Contemporary Amperex Technology tarafından finanse edilen yıllık 30 GWh kapasiteli yeni batarya üretim üssü ekim ayı sonunda deneme üretimine başladı. 17 Ağustos'tan bu yana, ilk üretim hattının yaklaşık 500 araç dolusu elektromekanik ekipmanı gruplar halinde tesise teslim edildi ve yaklaşık 1500 işçi bireysel ekipman devreye alma işlemlerini gerçekleştirdi. Projenin ilk aşaması, ilgili destekleyici tesislerle birlikte yıllık 30 GWh güç ve enerji depolama bataryası üretim kapasitesi sağlayacak şekilde tasarlandı. Üs tam üretim kapasitesine ulaştığında yıllık çıktı değerinin yaklaşık 15 milyar yuana ulaşması bekleniyor. - İSTANBUL