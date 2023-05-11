Güdül'de tiftik yünü alım fiyatları belirlendi

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki tiftik yünü üreticileri ve alım yapan firmalarla istişareler sonucu alım fiyatlarını belirlediklerini söyledi.

Yalçın yaptığı açıklamada ilçede tiftik keçiciliğini yaygınlaştırma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İlçe genelinde 35 bini geçen tiftik keçisi yetiştiricisi için yünün önemli bir kazanç sağladığına işaret eden Yalçın, üreticinin mağdur olmaması için Ankara keçisi üreticileri ile alım satımı yapan firma temsilcileriyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.

Yalçın, "Firma yetkililerinin görüşlerini ve önerilerini aldık. Bu anlamda tiftik alımlarının başladığı bu günlerde her iki tarafın da memnun olduğu şekilde fiyatları belirledik. Anaç tiftik keçisi yünü kilogramı 200 liradan, oğlak yünü de kilogramı 210 liradan alıcısına verilecek." diye konuştu.

Tiftik yününe devlet desteğinin de olduğuna değinen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticimize bol ve bereketli bir yıl dileriz. Bundan böyle tiftiğin bir gramını bile boşa bırakmayacağız ve değerlendireceğiz."