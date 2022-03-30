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Güdül'de Eko Turizm atağı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Güdül'de Eko Turizm atağı

Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Güdül Sorgun Göleti Eko turizm Dinlenme alanı " projesi bünyesinde Sorgun Göleti'nde dinlenme alanının açılışı gerçekleşti.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Güdül Sorgun Göleti Eko turizm Dinlenme alanı " projesi bünyesinde Sorgun Göleti'nde dinlenme alanının açılışı gerçekleşti.

Ankara'nın Güdül ilçesine proje bünyesinde belirlenen alana 1 adet macera park, 1 adet çocuk survivor alanı, 1 adet kano gezinti alanı, 1 adet çadır kamp alanı yapıldı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Yapılan tesis ile eko turizm alanında Sorgun Göleti Ankara'nın gözde turizm alanlarından birisi haline gelmiştir. İç Anadolu bölgesinin tek cittaslow sakin şehir kenti olan Güdül Ankara'nın turizm alanında sürdürülebilir gelişmesine Sorgun Göleti Dinlenme alanı ile önemli bir katma değer kazandırmıştır" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Survivor, Ankara, Turizm, Ekonomi, Haberler

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