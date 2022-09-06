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Türkiye dönem başkanlığında CIGRE Paris Oturumu yapıldı

Ekonomi Haberleri

Türkiye dönem başkanlığında CIGRE Paris Oturumu yapıldı

Türkiye'nin dönem başkanı olduğu Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi (CIGRE) tarafından iki yılda bir düzenlenen Paris Oturumu, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz'ün katılımıyla 28 Ağustos-2 Eylül'de düzenlendi.

Türkiye'nin dönem başkanı olduğu Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi (CIGRE) tarafından iki yılda bir düzenlenen Paris Oturumu, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz'ün katılımıyla 28 Ağustos-2 Eylül'de düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 96'dan fazla ülkeden 3 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren oturuma, enerji dönüşümü damgasını vurdu.

EÜAŞ Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı Alagöz, oturum kapsamında düzenlenen CIGRE Yönetim Kurulu Toplantısı'na, katıldı.

Oturumda Türkiye'den 7 makale kabul edildi. Kabul edilen makalelerin poster sunumları da oturum kapsamında yapıldı.

Toplantıda, gelecek yıl 11-13 Ekim'de Türkiye'de yapılacak büyük 4'üncü SEERC Konferansı'nın detayları konuşuldu. Türkiye'nin dönem başkanlığı sonrası, Eski Bosna Hersek Başbakanı Edhem Bıcakcıc'ın Ulusal Komite Başkanı olduğu Bosna Hersek başkanlığı devralacak.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Türkiye Eylül Paris Ekonomi Haberler

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