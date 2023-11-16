Gübrede CE sertifikasyonu semineri düzenlendi

Üreticiler, insan, hayvan, bitki sağlığı ile çevre açısından CE sertifikasyonu bulunan gübrelerin kullanımının önemi hakkında bilgilendirildi.

Gübrede Avrupa Birliği (AB) Regülasyonu (EU 2019/1//9) ve CE Sertifikasyon Semineri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yapıldı.

Seminerde, katılımcılar gübrede CE sertifikasyonu hakkında bilgilendirildi.

Gübre ürünlerinin uygunluk değerlendirme prosedürünü yönetme yetkisine sahip onaylanmış kuruluş AgroCert'in Genel Müdürü Sebahat Uluşan, gübre belgelendirme ve eğitim hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

Uluşan, sektörde çevre dostu uygulamaların daha yaygın hale gelmesini hedeflediklerini belirterek, "Bir anlamda ürünün pasaportu olarak ifade edilen gübrede CE işareti, bulunduğu ürünün insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini belirtir. Gübrede CE işareti, ürünlerin Avrupa ve aday ülkelerde serbestçe dolaşımına uygun olduğunu belirtir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan program kapsamında Eti Bakır'a amonyum sülfat uluslararası CE belgesi verildi.