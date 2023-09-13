Guangdong ve Suudi Arabistan Arasındaki İşbirliği Artırılıyor

RİYAD, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in ekonomik güç merkezi Guangdong eyaletinin valisi Wang Weizhong, eyalet ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Wang, Pazartesi günü Riyad'da düzenlenen Guangdong ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ve etkileşimi konulu bir konferansta yaptığı açılış konuşmasında, eyaletin Suudi Arabistan ile enerji, ticaret, dijital ekonomi, biyomedikal ve lojistik alanlarında işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini ve her iki tarafın kazançlı çıkacağı tamamlayıcı bir ilerlemeyi elde etmek için çaba göstereceğini söyledi.

Çin delegasyonu tarafından açıklanan rakamlara göre enerji, elektrik, ticaret ve hizmet sektörlerinden 250'den fazla temsilcinin katıldığı konferans sırasında toplam değeri 21,12 milyar yuan (2,9 milyar ABD doları) olan 20 anlaşma imzalandı.

Guangdong ve Suudi Arabistan arasındaki ithalat ve ihracat hacmi, 2017 yılında 7,99 milyar ABD dolarıyken 2022 yılında 12,07 milyar dolara çıkarak yüzde 51 oranında artış kaydetti.