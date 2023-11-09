Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ne 312 Milyar Dolarlık Yatırım

Guangdong, Hong Kong ve Makao yönetimlerinin düzenlediği etkinlikte, bölgeye yönelik 859 adet yatırım ve ticaret anlaşması imzalandı. Yeni nesil elektronikler, yenilenebilir enerji ve yapay zeka gibi alanlara odaklanan projelerin bölgenin endüstriyel çerçevesini ve büyümesini desteklemesi bekleniyor.

GUANGZHOU, 9 Kasım (Xinhua) -- Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'ne yönelik yatırımı teşvik etkinliğinde yaklaşık 2,24 trilyon yuan (yaklaşık 312 milyar ABD doları) değerinde toplam 859 adet yatırım ve ticaret anlaşması imzalandı.

Guangdong, Hong Kong ve Makao yönetimlerinin birlikte düzenlediği etkinliğe ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi dünyanın birçok ülkesinin önde gelen şirketleri, meslek kuruluşları ve ticaret birlikleri katıldı.

Organizatörün Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yeni nesil elektronikler, yenilenebilir enerji, ileri materyaller, yeşil petrokimyasallar ve yapay zeka gibi alanlara yayılan projelerin, bölgenin modern endüstriyel çerçevesini ve yüksek kaliteli büyümesini desteklemesi bekleniyor.

Guangdong-Kuzey Amerika temiz teknoloji oturumu ABD'li iş dünyası liderlerini kendine çekerken, etkinlikte temiz enerji girişimleri vurgulandı.

ABD-Çin Temiz Teknoloji Merkezi Kurucusu ve İcra Direktörü Feng An, Çin'le ABD arasında temiz teknoloji, temiz enerji ve iklim teknolojisi alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirterek, bu sektörlerde işletme büyümesinde bir patlama yaşanacağı öngörüsünde bulundu.