GTO Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Hilmi Teymur toplantının açılışında yaptığı konuşmada Gaziantepli işletmeleri satışlarını hareketlendirmek için Geleneksel Gaziantep Alışveriş Günlerine katılmaya davet etti.

Alışveriş Günlerinin 14-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceğini belirten Teymur, "Şehir ekonomisine canlılık kazandırmak, işletmelerimizin nakit akışını hızlandırmak ve tüketicinin ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılamasına destek olmak amacıyla Odamız organizasyonunda Gaziantep Alışveriş Günlerini düzenliyoruz. Bu yıl beşinci kez düzenleyeceğimiz Gaziantep Alışveriş Günlerini 14-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca katılımcı işletmeler sundukları mal ve hizmetleri belirledikleri orandaki indirimli fiyatlarla satacaklar. Biz de tüketiciye bu indirimleri duyurarak katılımcı işletmelere yönlendirerek şehir ekonomisinde bir hareketlilik sağlamaya çalışacağız. Gaziantepli tüm işletmelerimizi Gaziantep Alışveriş Günlerine katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Gaziantep için Büyük Ankara Buluşmasına hazırlanıyoruz"

GTO'nun eylül ayı faaliyetleri ve önümüzdeki dönem faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren Yönetim Kurulu Başkan Tuncay Yıldırım, ekim ayında Gaziantep için Ankara'da milletvekilleri ve bürokratlar ile bir araya gelecekleri Büyük Ankara Buluşması hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Başkan Tuncay Yıldırım konu ile ilgili, "Biliyorsunuz ki bizim gibi meslek örgütlerinin şehrine ve üyelerine yapabileceği en büyük hizmet merkezi yönetim ile arada köprü olmaktır. Bu köprü aracılığıyla üyelerimizin ve şehrimizin sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek, yerelin sesi olmaya çalışırız. Bu düşüncede GTO olarak lobi gücümüzü her daim etkin ve etkili kullanmaya çalışıyoruz. Hükümet yetkilileri, milletvekilleri, kamu kurumları ile iletişimimizi şehrimiz ve üyelerimiz için güçlü tutmaya çalışıyoruz. Ekim ayında da ilgili Bakanlarımız, Gaziantep Milletvekillerimiz ve Gaziantepli üst düzey bürokratlarımızla Ankara'da bir araya gelerek şehrimiz için güçlü bir iletişim ağı oluşturmayı, üyelerimizin sorun ve ihtiyaçlarını istişare etmeyi hedefliyoruz. Odamız ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşma, Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve Gaziantep il/ilçe Oda ve Borsa Başkanlarımızın katılımlarıyla şehrin tüm kesimlerini kapsayıcı nitelikte olacak. Şehri ve ülkesi için görevde olan Ankara'daki hemşerilerimizin de bizim yanımızda olacaklarından, birlikte oluşturacağımız güçle şehrimize katma değer oluşturacağımızdan şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası enflasyonla mücadele kararlılığını yineledi"

Ekonomi gündemini de değerlendiren Başkan Yıldırım Merkez Bankasının son faiz artırımı ile enflasyonla mücadelede kararlı olduğu vurgusunu yenilediğini söyledi. Yıldırım, "İçinde bulunduğumuz süreçte küresel ekonominin ilk gündem maddesi bildiğiniz üzere enflasyon. Ekonomi yönetimleri yükselen enflasyonu durdurmaya çalışıyor. TCMB da politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 25 seviyesinde yüzde 30'a çekti. Merkez bu karar ile enflasyonla mücadelede kararlı olduğu vurgusunu yeniledi. Önümüzdeki ay da faiz artırımına devam edeceğinin sinyalini verdi. Merkezin aldığı karar doğru yönde atılmış bir adım ancak geç kalmış faiz artırımları yapıldığından enflasyonu hemen düşürmeyecektir. Ekonomide sert bir yavaşlamaya yol açmadan sadece faiz politikasıyla enflasyonu kontrol etmek mümkün değil. O sebeple Orta Vadeli Programı uygulama kararlılığı ve takvime uyum çok önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP