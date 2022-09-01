GTO'da seçim tarihi belli oldu

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısında GTO organ seçimlerinin ise 1 Ekimde yapılacağı açıklandı.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep'te meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasına değinen GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Maalesef 16 canımızı elim trafik kazasında kurban verdik. Yalnızca Gaziantep değil, Mardin'de ve ülkemizin çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazaları kiminin babasını, kiminin annesini, kiminin de evladını hayattan kopardı. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rab'bim sabır versin. Bu elim kazalar vesilesiyle de bir kez daha gördük ki trafik kuralları hayat kurtarır. Her ne olursa olsun kurallara uymak ve çevremizi de bu konuda sıkı sıkı tembihlemek zorundayız. Otobüs yolculuğu da dahil emniyet kemerimizi takacak, hız kurallarına uyarak gideceğimiz yere gerekirse 5 dakika geç gidecek, takip mesafemizi daima koruyacağız. Yol dışında hiçbir şeye odaklanmayacağız. Unutulmamalı ki saniyelik değil, saliselik dalgınlıklar felaketlere sebep olabiliyor." dedi.

Seçimler 1 Ekim'de

Teymur konuşmasında 1 Ekim'de gerçekleştirilecek Oda organ seçimlerine de değinerek GTO camiası ve Gaziantep için hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısında Gaziantep Ticaret Odasının ağustos ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım; GTO organ seçimlerinin 1 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Seçim tarihimiz netleşti. Gaziantep Ticaret Odası Organ Seçimlerimizi 1 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Her zaman söylüyoruz, seçimler demokrasilerin vazgeçilmezidir. Bizler 33 bin üyenin temsilcisiyiz, onların sesiyiz. Üyelerimizin verdiği yetkiyle bu koltuklara oturuyor, görevlerimizi icra ediyoruz. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde üyelerimizi layıkıyla temsil etmeye çalıştık. ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Şimdi, seçim heyecanı tekrar başlıyor Yeni dönemde de bu onurlu göreve talibiz. Seçimin şehrimiz, üyelerimiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazanan Gaziantep olsun" ifadelerini kullandı.

"Tüm dünyanın 1 numaralı derdi enflasyon"

Küresel ekonomideki durgunluk riskinin arttığını belirten Başkan Yıldırım, Türkiye gibi tüm dünyanın 1 numaralı derdinin enflasyon olduğunu söyledi. Yıldırım şöyle devam etti:

"Bu derdin sebeplerini de hepimiz biliyoruz. Pandemiyle talebin aniden kesilmesi ve aşı sonrası hızla geri gelmesi, Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı enerji ve tahıl arzı sıkıntısı, dünyanın tedarik zincirinin en büyük halkası olan Çin'in 'sıfır vaka' politikasıyla tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar Tüm bunlar küresel anlamda fiyatları fırlattı, tüm ekonomileri enflasyon ile karşı karşıya bıraktı. Haliyle tüm dünya ülkeleri enflasyonu düşürmek için önlemler alıyor, yeni uygulamaları devreye sokuyor. Yaşanan mevcut durumun üyelerimiz, iş insanlarımız üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz. Bu süreçte üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların net olarak farkındayız. Sahanın nabzını tutuyoruz. Bilindiği üzere çatı kuruluş olarak en önemli görevimiz de üyelerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri ile birlikte ilgili makamlara iletmek suretiyle çözmek ve ekonomik faaliyetlerini en etkin şekilde sürdürmelerine destek olmaktır. Biz de elimizden geldiğince bu sorunları ilgili makamlara ileterek, kamuoyu oluşturarak çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Cuma günü ihracat rakamlarını açıklamak üzere şehrimizde bulunacak Ticaret Bakanımıza da birebir bu sorunları dile getireceğiz, taleplerimizi ileteceğiz. Umut ediyoruz ki talep ettiğimiz önlemler, destekler karşılık bulur. İş insanlarımızın elini rahatlatacak, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracak adımlar atılır." - GAZİANTEP