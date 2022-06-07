GTB Başkanı Bölük: "Önümüzdeki fındık sezonunda da TMO mutlaka piyasada olmalıdır" - Haberler

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) gelecek fındık sezonunda da mutlaka piyasada olmasını istedi.

Bölük, AA muhabirine, TMO'nun, mart ayında başlayan kabuklu fındık satışlarına haziranda da devam edileceğini, stoklardaki 2021 mahsulü 18 bin ton Giresun ve levant kalite kabuklu fındığın serbest satışa açıldığını duyurarak, satış fiyatını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre peşin bedel mukabilinde KDV hariç 44 lira olarak belirlediğini söyledi.

Bu rakamın Giresun serbest piyasasına da olumlu yansıdığını belirten Bölük, pazarda 1 kilogram fındığın bugünlerde 43,50-44 lira arasında işlem gördüğünü ifade etti.

Bölük, TMO'nun şu ana kadar yaptığı fındık alım ve satım politikasını doğru bulduklarını dile getirerek, "Önümüzdeki fındık sezonunda da ofis mutlaka piyasada olmalıdır. Devletin fındık piyasasında gücünü hissettirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde piyasada varlığını sürdürmesi üreticiye ve sanayiciye bir güven teşkil etmekte." diye konuştu.

Giresun Ticaret Borsası olarak TMO ile geçmişteki alım dönemlerinde işbirliği yaptıklarını anımsatan Bölük, "TMO yetkilileri ile yeni sezon için de oturup konuşacağız. Kendileriyle değerlendirmeler yapacağız. Ofisin, Giresun'da lisanslı depo üzerinden fındık almasının bizler kadar TMO yetkililerini de mutlu ettiğini düşünüyoruz." dedi.