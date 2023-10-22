GSO'da, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İş Dünyası İstişare Toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla "Gaziantep İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sektörel sorunlar, çözüm önerileri, talep ve beklentilerin değerlendirildiği toplantıya, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcıları Volkan Ağar ve Mahmut Gürcan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, iş dünyası temsilcileri ile sanayiciler katıldı. Toplantıda, iş dünyası temsilcileri ve sanayiciler sorunlarını ve çözüm önerilerini doğrudan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a iletti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantıda yaptığı konuşmasında, Gaziantep'in birbirinden önemli başarılara sahip bir sanayi, tarım ve kültür şehri olduğunu söyledi. Gaziantep'in aynı zamanda başarılı bir şehircilik örneği oluşturduğunu ifade eden Bakan Bolat, "Gaziantep, halkıyla ve tüm kesimleriyle tek vücut ve dayanışma içerisinde olmanın muhteşem bir örneğidir" dedi.

Gaziantep'in 6 Şubat depremlerinde ağır bir yara aldığını, ama buna rağmen tüm zorluklara karşı yardımlaşma ve dayanışma örneği gösterdiğini söyleyen Bolat, "Bölgedeki kentlerimizin yeniden toparlanmasını ve kentlerimizin yeniden eski günlerine kavuşmalarını hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak özellikle ihracat noktasında Gaziantep'i örnek bir şehir olarak görüyoruz. Gaziantep 3 milyar dolara yakın bir dış ticaret fazlası veriyor ve 2022'de 11,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bir şehir. 1 Ocak'ta faaliyet bazlı olarak şehirlerin ihracatlarını açıkladığımızda Gaziantep'in ihracatının daha da yükseleceğine inanıyoruz. 6 organize sanayi bölgesinde 280 bin istihdamla Gaziantep parlayan bir yıldız olarak ülkemizin yüz akı bir şehridir. Bu kadar ağır bir deprem felaketine rağmen Gaziantep yoluna devam ediyor, Türkiye ekonomisine sanayi ve ihracat anlamında büyük katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in her şartta üretim, ihracat ve istihdam noktasında adından söz ettiren bir şehir konumunda olduğunu söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber de bu başarının altında Gaziantepli sanayicilerin ve iş dünyasının azmi ve çabalarının olduğunu kaydetti. Gaziantep'in sanayileşmedeki başarılı örnekleri ile de bölgede rol model olduğunu ifade eden Vali Çeber, Gaziantepli sanayicilerin, bu başarının sürdürülebilirliği için üretime ve ihracata devam ettiğini söyledi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise Gaziantepli sanayicilerin tüm zorluklara rağmen kent, bölge ve ülke ekonomisinin daha üst seviyelere çıkması için var güçleri ile çalıştığını söyledi. Deprem felaketinin sonrasında yaşanan güçlüklere karşı birlik ve beraberliğin önemine değinen Konukoğlu, Gaziantep'in bu süreçte de bölgenin toparlanması adına üzerine düşenin fazlasını yaptığını kaydetti. Konukoğlu, Gaziantep'in bu bölgeye liderlik edip sanayicilerin önünü açmış ve örnek çalışmalar yapmış bir şehir olduğunu ifade etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de toplantıdaki konuşmasında 6 Şubat'ta Gaziantep ve bölgede asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir felaket yaşandığını belirterek, "Deprem sonrası devlet-millet el ele vererek olağanüstü bir dayanışma örneği ile yalnızca Gaziantep değil bölgemizin yeniden yapılanması için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sanayiciler ve iş dünyası tarafından kendilerine iletilen sorunları ve çözüm önerilerini paylaşan Ünverdi, iş dünyasından gelen talepleri şöyle sıraladı: "İhracatçı firmalarımıza sağlanan yeşil pasaport hakkının genişletilmesi ve firmalarımıza daha fazla sayıda yeşil pasaport hakkı verilmesi firmalarımızın rekabetçiliğinin gelişimine olumlu yansıyacaktır. Döviz cinsinden düzenlenmiş çeklerin yeniden kullanıma alınması firmalarımıza ticari açıdan birçok kolaylık sağlayacaktır. Bölgemizdeki en büyük liman olan Mersin Limanı, İskenderun Limanının deprem sonrasındaki yangından dolayı tam kapasite çalışamaması sebebiyle artan talebi tam karşılayamamaktadır. Mersin Limanında yaşanan yoğunluğun azaltılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi önem taşımaktadır."

Deprem sonrası İskenderun Limanı'nda yaşanan yangın sebebiyle Gaziantepli birçok firmaya ait ithalat ve ihracat amaçlı limanda bekletilen hammaddelerin ve ürünlerin zarar gördüğünü söyleyen Ünverdi, "İskenderun Limanında yaşanan zararın giderilmesi ve firmalarımızın haklarının korunması için desteklerinizi bekliyoruz. İhracatçı firmalarımızın Eximbank'tan kullanmış oldukları reeskont kredilerinde faiz tutarının vade sonunda alınması firmalarımıza destek olacaktır. Merkez Bankası'nın firmalarımıza kullandırmakta olduğu sevk sonrası vadeli satış kredilerinde, firmaların sigorta yaptırma şartını karşılamaları kaydıyla iskonto uygulanması firmalarımızın kredi ve kaynak kullanımına katkı sağlayacaktır. Bildiğiniz üzere, ihracat kredisi kullanma talebinde bulunan firmalar için net ihracatçı şartı aranmaktadır. Firmalarımızın ihracat toplamının ithalat toplamına oranının en az yüzde 110 şartını sağlaması gerekmektedir. Söz konusu şart aranırken; 'firmanın üretim amaçlı ithal etmiş olduğu makine ve teçhizat bedellerinin hesaplama dışı bırakılması' net ihracatçı şartını sağlayamayan firmalarımıza kolaylık sağlayacaktır. Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde firmalarımız belgeden belgeye satış da gerçekleştirebilmektedir. İlgili uygulamada alıcı konumundaki belge sahibi firma, ithalattan tamamen sorumlu tutulmaktadır. Ancak söz konusu işlemin yapılabilmesi için firmaların götürü teminat uygulamasından yararlanabiliyor olması zorunlu tutulmaktadır. Götürü teminat uygulamasından, onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler yararlanabilmektedir. Bu durum, belgeden belgeye satış imkanını kısıtlamaktadır. Alıcı konumundaki belge sahibi firmanın doğrudan teminat vermesi durumunda götürü teminat uygulaması şartları aranmaksızın işlem yapmasına izin verilmesi, firmalarımızın dahilde işleme izin belgesi üzerinden gerçekleştirdikleri işlemleri kolaylaştıracaktır" şeklinde konuştu.

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 7 Temmuz 2022'de almış olduğu ve 21 Ekim 2022 tarihinde revize ettiği kararla, firmaların TL kredisi başvurusu yaptığı tarihteki yabancı para nakdi varlıklarının 10 milyon TL'nin üzerinde olması veya güncel finansal tablolarındaki aktif toplamının veya son 1 yıllık net satış hasılatlarının büyük olanının %5'ini aşması durumunda firmalarımız TL kredisi kullanamamaktadır" diyen Ünverdi, "Döviz yoluyla hammadde ithal eden ve bu hammaddeleri ürüne dönüştürerek ihracat yapan firmalarımız karar sebebiyle TL kredisi kullanmakta zorluk yaşamaktadır. Kararda yer alan oranların ve tutarların güncellenmesi hususunda destekler beklemekteyiz. Ayrıca Bakanlığımızın ihracat desteklerinde başlatmış olduğu prefinansman modelinin Sanayi ve Ticaret Odaları'nın yürüttüğü Ur-Ge projeleri ve sektörel ticaret ve alım heyetlerinde de uygulanabilmesini talep ediyoruz. Toplantımızın iş dünyamız ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, Odamıza teşrifleri, ilgi ve alakaları için Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a, Bakan Yardımcılarımız Sayın Volkan Ağar ve Sayın Mahmut Gürcan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, soru-cevap bölümü ve plaket takdiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP