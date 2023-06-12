Grubhub, maliyetleri düşürmek için çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracak

ABD'de çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı alanında hizmet veren Grubhub, maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkarma kararı aldığını duyurdu. Şirketin Üst Yöneticisi Howard Migdal, bu kararın rekabet gücünü sürdürmek, müşterilere en iyi hizmeti sunmak ve uzun vadede başarılı olmak için alındığını belirtti. Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaların devam ettiği ABD'de, Grubhub da 400 çalışanını işten çıkaracak.

ABD'de çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı alanında kullanıcılar ile restoranlara hizmet sağlayan Grubhub, maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Grubhub Üst Yöneticisi Howard Migdal, konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mesajda, şirketin sağlam bir temele sahip olduğunu ancak rekabet gücünü sürdürmek, müşteriler ve diğer ortaklara mümkün olan en iyi hizmeti sunmak ve uzun vadede başarılı olmak için bazı zor kararlar alması gerektiğini belirtti.

Migdal, bu kapsamda Grubhub'daki personel sayısını yaklaşık yüzde 15 azaltma kararı aldıklarını, bunun 400 çalışanın işini kaybetmesine neden olacağını kaydetti.

Son derece rekabetçi ve sürekli gelişen bir sektörde faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Migdal, şirketin 2019'dan bu yana işleri büyürken, işletme ve personel maliyetlerinin daha yüksek oranda arttığına dikkati çekti.

Migdal, doğru kaynaklara ve doğru önceliklere odaklanan organizasyonel yapıya sahip olunması da dahil işi mevcut duruma uygun hale getirmenin, şirketin daha çevik olmasını ve önündeki tüm fırsatlardan yararlanmasını sağlayacağını ifade etti.

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar sürüyor

ABD'de Kovid-19 salgını döneminde personel sayısını önemli ölçüde artıran teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar devam ediyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmaları da yer almıştı.

Son olarak sosyal medya platformu Reddit, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmaya karar vermişti.