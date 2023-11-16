Growtech Antalya için geri sayım başladı

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 22-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech Antalaya, yeni bir görünüş ve vizyon ile 22. kez dünya tarım sektörü profesyonellerini bir araya getirecek.

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 22-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech Antalaya, yeni bir görünüş ve vizyon ile 22. kez dünya tarım sektörü profesyonellerini bir araya getirecek. Yıllardır örtü altı tarım sektöründe yerli ve yabancı binlerce firmayı ağırladıklarını ve önemli bir sektörel ivme ortaya koyduklarını söyleyen Growtech Fuar Direktörü Engin Er, bu yıl yabancı katılımcı sayısı ve yabancı katılımcı metrekaresinin en yüksek noktaya ulaştığı bilgisini verdi.

Fuarın gördüğü ilgiyle birlikte stant satışlarının 6 ay öncesinde tamamlandığını dile getiren Growtech Fuar Direktörü Engin Er, "Growtech Antalya, uluslararası tarım sektörünün en önemli ticaret ve pazarlama organizasyonları arasında yer alıyor. Yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgisiyle birlikte stant satışları fuar tarihinden 6 ay önce tamamlandı. Yabancı katılımcı sayısının istikrarlı yükselişi Growtech Antalya'nın dünya tarım sektörünün buluşma noktası olduğunu bir kez daha tescilledi. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayımız artıyor. Bu yıl 27 ülkeden 598 uluslararası katılımcıyı ağırlayacağız. Almanya, Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore milli katılımla yer alacak. Çin, özellikle pandemi sonrasında tekrar büyüme atağı gerçekleştirdi. 120'den fazla ülkeden gelen ziyaretçilerle birlikte Çin, dünya tarımına Growtech Antalya aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor" diye konuştu.

120'den fazla ülkeden ziyaretçi

Bu yıl katılımın üst seviyede olduğunu kaydeden Growtech Fuar Direktörü Engin Er, "Türk tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım sektörü paydaşları ve profesyonelleri ile aynı çatı altında buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 120'den fazla ülkeden tarım sektörü profesyonelini 4 gün boyunca Antalya'da buluşturacağız. Growtech Antalya, her yıl olduğu gibi ülkemizin ihracatına katkı yapmanın yanı sıra; tüm dünyada tarım sektöründe bir ivmelenme sağlayacak. Ülkemizin tarım sektöründeki ihracat potansiyeli çok yüksek. İhracattaki payımız ise her geçen yıl artmaya devam ediyor. Growtech Antalya bu yıl da uluslararası iş birliklerine ev sahipliği yapacak" dedi.

Yurt dışına açılıyor

Growtech'in global anlamda tanınan bir marka haline geldiğini vurgulayan Engin Er, sözlerine şöyle devam etti:

"Growtech Antalya dünya tarım sektörünün buluşma noktası. Uluslararası tarım sektörünün ticareti için önemli bir platform. Bugün Growtech Antalya'nın bu başarısında katılımcılarımız, ziyaretçilerimiz ve paydaşlarımızın da payı büyük. Growtech çatı markamızla yeni bir görünüş, yeni bir vizyon ve yeni destinasyonlar ile farklı ülkelerde yeni fuarlarımızı gerçekleştireceğiz. Growtech Antalya'nın yanı sıra; 4-6 Eylül 2024 tarihinde Endonezya, Jakarta'da Growtech Jakarta fuarımızla katılımcılarımızı Uzak doğu pazarı ile buluşturacağız. Gelecek yıllarda da yeni destinasyonlarda yeni Growtech fuarlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Zengin etkinlik programı

Fuar kapsamında sektör profesyonellerini bir araya getirerek ufuk açıcı paylaşımlar gerçekleştirileceğini belirten Engin Er, şunları söyledi:

"Her yıl farklı ve sektörün geleceğinin konuşulduğu etkinliklere ev sahipliği yapan ve yenilikçi çalışmaları destekleyen fuarımız kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle ATSO Growtech Antalya Tarım İnovasyon Ödülleri'ni ve Antalya Teknokent, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği ile 7'nci Bitki Islahı Proje Pazarı'nı gerçekleştireceğiz.

Tarım sektörünün önde gelen uzmanları, üreticileri ve tarım endüstrisi profesyonelleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için 'Tarım Sohbetleri'nde bir araya gelecekler. Tarım Yazarı Mine Ataman iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Tarım Sohbetleri, tarımın geleceği hakkında önemli görüşlerin tartışılacağı ve yeni fikirlerin geliştirileceği bir platform sunacak. Tarım Sohbetleri bu yıl 'Geleceğe Ortak Ol' mottosuyla birbirinden ilginç konu ve konukları bir araya getirecek. 'Yaşamı Onaran Tarım, Etiğin Gölgesinde Tarım ve Gıda, İklim Demleniyor, Tarım Diplomasisi, Biyoteknoloji, Tarım ve Gıda sistemlerinin – Tokluğun Sigortası' gibi konu başlıklarıyla tarımın geleceği; ufuk açan konuşma ve paylaşımlarla ziyaretçilerle buluşarak sektöre motivasyon kazandıracak."

Growtech Antalya olarak suya önem veren projelerin hayata geçmesi için anlamlı bir projeye imza attıklarını ifade eden Engin Er, "Geleceğimizi korumak için 'su'yu korumamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden de 'Dünyaya Söz Veriyor ve Harekete Geçiyoruz' projesini Growtech Antalya'da hayata geçiriyoruz. Fuar alanımızda kuracağımız bir alanda tüm ziyaretçi ve katılımcılarımızın da söz vermesi için farkındalık oluşturmak adına fuar esnasında bir platform hazırlayacağız. Dünyamıza suyu koruyacağımıza hep beraber söz vereceğiz. Fuar alanında geri dönüştürülmüş kumaştan yapılan dev bir pano hazırlayacağız. Bu panoya isteyen ziyaretçilerin ve katılımcıların imzasını atmasını, isteyenlerin de dünyaya not yazmasını istiyoruz. Amacımız günlük su tüketimimizin farkına varmamızı ve mümkün olduğunca tasarruf etmemiz gerektiğini hatırlamamızı sağlamak. Growtech Antalya olarak katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizle bu farkındalığı oluşturabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA