Growtech Antalya Fuarı İçin Seyahat Süreçleri Koordinasyonu

Güncelleme:
ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım'da düzenlenecek Growtech Antalya'nın resmi seyahat acentası, katılımcıların tüm seyahat süreçlerini tek elden yönetiyor. Şirket, otel, transfer ve uçuş planlamalarını dijital sistemle optimize ediyor.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım'da düzenlenecek Growtech Antalya'nın resmi seyahat acentası olan turizm şirketi, dünyanın en büyük tarım fuarlarından biri için yerli ve yabancı katılımcıların tüm seyahat süreçlerini tek elden koordine ediyor.

Fuar dönemlerinde otel doluluklarının zirveye ulaştığı yoğun tempoda Telgraf Turizm, konaklama, transfer ve uçuş planlamalarını eş zamanlı yönetiyor. Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyük fuar şehirlerinde yüzlerce firmanın süreçlerini koordine eden şirket, geliştirdiği dijital takip sistemiyle talepleri anlık olarak işleyebiliyor.

"Baskıyı müşterilere yansıtmıyoruz"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, son dakika değişimleri, uçuş planlamaları ve otel doluluklarını yönetmek için oluşturdukları dijital modelin süreçleri optimize ettiğini vurgulayarak, "Fuar dönemleri hem oteller hem firmalar için stresli. Biz bu baskıyı müşterilerimize yansıtmadan, operasyonu içimizde kontrol edilebilir hale getirdik. Growtech gibi uluslararası bir fuarın resmi acentası olmak, başarımızın kanıtı" dedi. - ANTALYA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
