Growtech Antalya Fuarı 27 Ülkeden 598 Uluslararası Katılımcıyla Açıldı

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Growtech Antalya Fuarı, 27 ülkeden 195'i yabancı, toplam 598 uluslararası katılımcıyla kapılarını açtı. Fuar, her geçen yıl yeni katılımlarla güçlenerek global bir çekim merkezi haline gelmeye devam ediyor.

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 22'nci defa kapılarını açan Growtech Antalya, 27 ülkeden 195'i yabancı, toplam 598 uluslararası katılımcıyla kapılarını açtı. Fuar Direktörü Engin Er, dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech Antalya'nın her geçen yıl yeni katılımlarla güçlendiğini ve global bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Yabancı katılımcı sayısının her yıl arttığının altını çizen Fuar Direktörü Engin Er, örtü altı tarım sektöründe önemli bir sektörel ivme oluşturdukları kent ve ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını vurguladı.

Fuarın stant satışlarının 6 ay öncesinde tamamlandığını dile getiren Engin Er, "Growtech Antalya, uluslararası tarım sektörünün en önemli ticaret ve pazarlama organizasyonları arasında yer alıyor. Yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgisiyle birlikte stant satışlarını 6 ay önce tamamladık. Almanya, Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore milli katılımla fuardaki yerini aldı.

65 firmasıyla fuara katılan Çin, özellikle pandemi sonrasında bir büyüme atağı gerçekleştirdi. 120'den fazla ülkeden gelen ziyaretçilerle birlikte Çin, dünya tarımına Growtech Antalya aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor. Katılan her ülke, kendi networkleri aracılığıyla Growtech'i ve Türk tarımını dünyaya tanıtıyor" diye konuştu.

120'den fazla ülkeden 60 bine yakın ziyaretçi

Bu yıl katılımın üst seviyede olduğunu kaydeden Growtech Fuar Direktörü Engin Er, "Türk tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım sektörü paydaşları ve profesyonelleri ile aynı çatı altında buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 120'den fazla ülkeden tarım sektörü profesyonelini 4 gün boyunca Antalya'da buluşturuyoruz. Bu yıl 60 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. 598 firmanın 195'i yurt dışından ve 27 farklı ülkeden fuara katılıyor. Toplam katılımcının üçte biri yurt dışından geliyor. Growtech Antalya, her yıl olduğu gibi ülkemizin ihracatına katkı yapmanın yanı sıra; tüm dünyada tarım sektöründe bir ivmelenme sağlayacak. Ülkemizin tarım sektöründeki ihracat potansiyeli çok yüksek. İhracattaki payımız ise her geçen yıl artmaya devam ediyor. Growtech Antalya bu yıl da uluslararası iş birliklerine ev sahipliği yapıyor. Ülke tarımı ve üreticilerimiz için de fırsatlar oluşturuyor" dedi.

"Dünyaya söz veriyor ve harekete geçiyoruz"

Growtech Antalya olarak suya önem veren projelerin hayata geçmesi için anlamlı bir projeye imza attıklarını kaydeden Engin Er, şunları söyledi:

"Geleceğimizi korumak için 'su'yu korumamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden de 'Dünyaya Söz Veriyor ve Harekete Geçiyoruz' projesini Growtech Antalya'da hayata geçirdik. Fuar alanımızda kuracağımız bir alanda tüm ziyaretçi ve katılımcılarımızın da söz vermesi için farkındalık oluşturmak adına fuar esnasında bir platform hazırladık. Dünyamıza suyu koruyacağımıza hep beraber söz veriyoruz. Fuar alanında geri dönüştürülmüş kumaştan yapılan bir pano hazırladık. Bu panoya isteyen ziyaretçilerin ve katılımcıların imzasını atmasını, isteyenlerin de dünyaya not yazmasını istiyoruz. Amacımız günlük su tüketimimizin farkına varmamızı ve mümkün olduğunca tasarruf etmemiz gerektiğini hatırlamamızı sağlamak. Growtech Antalya olarak katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizle bu farkındalığı oluşturabileceğimize inanıyoruz."

"Zengin etkinlik programı sunuyor"

Fuar kapsamında sektör profesyonellerini bir araya getirerek ufuk açıcı paylaşımlar gerçekleştirildiğini belirten Engin Er, şunları söyledi:

"Her yıl farklı ve sektörün geleceğinin konuşulduğu etkinliklere ev sahipliği yapan ve yenilikçi çalışmaları destekleyen fuarımız kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle ATSO Growtech Antalya Tarım İnovasyon Ödülleri'ni ve Antalya Teknokent, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) iş birliği ile 7'nci Bitki Islahı Proje Pazarı'nı gerçekleştiriyoruz.

Tarım sektörünün önde gelen uzmanları, üreticileri ve tarım endüstrisi profesyonelleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için 'Tarım Sohbetleri'nde bir araya gelecekler. Tarım Yazarı Mine Ataman iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Tarım Sohbetleri, tarımın geleceği hakkında önemli görüşlerin tartışılacağı ve yeni fikirlerin geliştirileceği bir platform sunacak. Tarım Sohbetleri bu yıl 'Geleceğe Ortak Ol' mottosuyla birbirinden ilginç konu ve konukları bir araya getirecek. Yaşamı Onaran Tarım, Etiğin Gölgesinde Tarım ve Gıda, İklim Demleniyor, Tarım Diplomasisi, Biyoteknoloji, Tarım ve Gıda sistemlerinin-Tokluğun Sigortası gibi konu başlıklarıyla tarımın geleceği; ufuk açan konuşma ve paylaşımlarla ziyaretçilerle buluşarak sektöre motivasyon kazandıracak." - ANTALYA