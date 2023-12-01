Green Investment Principles, Güneydoğu Asya'ya genişliyor
Green Investment Principles (GIP), Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başlattığı yeni bölümle erişimini Güneydoğu Asya'ya genişlettiğini duyurdu.
Green Investment Principles (GIP), Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başlattığı yeni bölümle erişimini Güneydoğu Asya'ya genişlettiğini duyurdu.
Bir Kuşak, Bir Yol projesi kapsamında Green Investment Principles (GIP), Endonezya'nın başkenti Cakarta'da GIP Asean'ı başlattı. GIP, proje kapsamında erişimini Güneydoğu Asya'ya genişletecek. - İSTANBUL