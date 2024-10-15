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Green Antalya EXPO 2024 Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Green Antalya EXPO 2024 Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti
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Gelecek yıl 17-19 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Fuarın, sektör liderleriyle işbirliğini güçlendireceği ve ihracatı artıracağı vurgulandı.

Gelecek yıl 17-19 Nisan'da yapılacak Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı'nın (Green Antalya EXPO) tanıtım toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Fuarcılık ve İşletme Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ Yönetim Kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, yurtdışı ziyaretinde, Hollandalı sektör temsilcilerine fuardan bahsettiklerini belirterek, "Fuarımız gelecek yıl 17-19 Nisan'da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarı sektör liderleriyle Antalya'da bir marka haline getirerek dünyaya taşımak istiyoruz. Hollandalı sektör temsilcilerine fuarımızdan bahsettik, işbirliğimiz kesinleşti. Oradaki acentemiz Hollanda sektör temsilcilerinin Türkiye'deki firma temsilcilerine destek vereceklerini belirttiler" dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ise konuşmasında, Antalya'nın örtü altı tarımda lider konumda olduğunu belirterek, Türkiye'deki seraların yüzde 50'sinin kentte bulunduğunu söyledi. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de yaş sebze ve meyve sektörünün bölge ihracatında önemli paya sahip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Geçen yıl yaş sebze ve meyvede 850 milyon dolarlık ihracatla rekor rakama ulaştık. Hedefimiz 1 milyar doları aşmak. Bu tür fuarlar da ihracatımızın artmasında önemli rol oynuyor" diye konuştu. Çavuşoğlu, fuara katılımın yoğun olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de fuarların sektörlere yeni ürünlerin, teknolojinin tanıtımı konusunda önemli katkıda bulunduğunu söyledi. Fuarların turizm açısından da önemli olduğunu dile getiren Dere, fuara katılanların kentin ekonomisini de hareketlendirdiğini kaydetti.

Green Antalya Expo Proje Müdürü Buse Özbilek de, yurt dışındaki acentelerle güçlü ilişkiler kurduklarını ifade ederek, "Çeşitli web sitelerine verdiğimiz reklamlar ve elimizde bulunan geniş veri tabanımızı kullanarak, 1000'den fazla potansiyel alıcıya ulaştık ve bu heyetleri VIP olarak fuarımıza davet ediyoruz. Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu ve Rusya pazarından 9 market zinciri, 47 ithalatçı şimdiden Green Antalya Expo'ya gelmeyi teyit etmişlerdir" diye konuştu.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Teknoloji antalya İhracat Ekonomi Turizm Tarım

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