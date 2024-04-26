Great Place To Work, Türkiye'de Yılın En İyi İşverenleri Listesi'ni Açıkladı

Great Place To Work, 2024'te Türkiye'de "Yılın En İyi İşverenleri Listesi"ni açıkladı.

Globalde 20 binin üzerinde organizasyonun nabzını tutan Great Place To Work, Türkiye listesi için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600'den fazla şirketi analiz etti. "Yılın En İyi İşverenleri Listesi"ne giren şirketlere ödülleri, Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen törende takdim edildi.

Great Place To Work Türkiye Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dünya çapında 20 bine yakın işletmeyle çalışma şansı yakaladıklarını söyledi.

Great Place To Work'ün dünyada kurum kültürü konusunda otorite olduğunu belirten Toprak, "Çalışanın sesi bizim için çok önemli. Çalışanın sesini objektif kriterlere göre anonim kalacak şekilde alıyoruz ve bunları bir güven endeksi araştırmasında şirketlere takdim ediyoruz." diye konuştu.

Toprak, katkı almak için çalışanlar nezdinde iyi bir şirket olmak gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle Z jenerasyonu, milenyum jenerasyonu, 26-34 arasındaki yaş grupları işlerinde anlam arıyorlar, değer görmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Toprak, bu yeni jenerasyonun iş ve yaşam dengesine önem verdiğini ve kendi fikirlerini dahil edebilecekleri kurgular aradıklarını dile getirdi.

Türkiye'de de Amerika ve Avrupa'daki gibi işveren piyasası değil çalışan piyasası oluştuğunu aktaran Toprak, "Great Place To Work doğru adayları çekebilmek için işveren markasına önemli bir katkı sağlıyor. Sertifikasyon alan şirketler pazarda fark yaratıyor." dedi.

İnsan odaklı kurum kültürünün ekonomik faydalarını çok belirgin şekilde kanıtladıklarını vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Bir şirketin başarısı sadece kurum kültürüne bağlı değil ama kurum kültürü insan yönetimi, insan politikaları doğru olmazsa şirketler artık yönetilmeyecek bir seviyeye geliyor. Great Place To Work şirketleri temelden bir kültür analizinden geçirdikten sonra sürece, stratejiye, inovasyon politikalarına bağlıyor ve şirketler de kapsayıcı olarak geleceğin değişim ve dönüşüm organizasyonu olmaya başlıyor. En önemli faydamız bu. Şirketlere gelecek için bir ışık tutuyoruz ve bunu nasıl yapacakları konusunda destek oluyoruz."

"12 şirketimiz Avrupa'nın en iyi işvereni oldu"

Bu yıl araştırmaya 600 şirketi dahil ettiklerini aktaran Eyüp Toprak, Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2024 listesinde toplamda 170 organizasyon bulunduğunu, şu an ise 100 üstü çalışan kategorisinde 90 şirketi açıkladıklarını ifade etti.

Great Place To Work şirketlerinde bir arada olmanın, beraber çözüm yaratmanın ve takımdaşlığın etkili olduğunu dile getiren Toprak, "12 şirketimiz Avrupa'nın en iyi işvereni oldu. Bazı konularda çok ciddi farklar yaratabiliyoruz. Great Place to Work şirketleri olarak yeni nesilleri tutabiliyoruz." dedi.

Yılın En İyi İşverenleri Listesi, bu yıl 600'ün üzerindeki şirketteki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen "Trust Index" anketine dahil olan 160 bin çalışanın yanıtlarına göre oluşturuldu.

Çalışan deneyiminin tüm çalışanlar için tutarlı seviyede pozitif bir deneyim olması anlamına gelen "For All" kriterlerinde en iyi performansı gösteren şirketler listede yer buldu.

Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre altı kategori üzerinden açıklanan listede, 10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Trabzon Port, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Suda Maden, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Randstad, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Abbvie, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Astrazeneca Türkiye ve 1000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Hilton birincilik ödülüne layık görüldü.