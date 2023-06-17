Gratis, Brandverse Awards'ta Mağazalar kategorisinde altın ödül kazandı

Gratis, Brandverse Awards'ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde Mağazalar kategorisinde yine altın ödülün sahibi oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gratis, sosyal medya alanındaki başarılarını 7. kez aldığı altın ödül ile taçlandırdı.

Gratis, Brandverse Awards'ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde Mağazalar kategorisinde yine altın ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gratis, sosyal medya alanındaki başarılarını 7. kez aldığı altın ödül ile taçlandırdı.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile gerçekleştirilen Brandverse Awards'ın kazananları Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen ödül töreniyle duyuruldu.

Ödül kapsamında; Brandverse Awards'ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde 50 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi'ne göre tamamen analitik olarak incelendi.

1 Nisan 2022 - 1 Nisan 2023 döneminde markaların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri değerlendirildi.

Araştırma şirketi Deloitte Türkiye'nin de uzmanlığıyla dahil olduğu süreç sonucunda sosyal medya ve dijital bölümden marka deneyimine kadar birçok kategoride ödül verildi.

Sosyal medya yönetimiyle de öne çıkarak tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam eden Gratis, 2023 yılı itibarıyla Instagram'da 3,7 milyon, Facebook'ta 2,1 milyon, Tiktok'ta ise 300 bine yakın kişi tarafından takip ediliyor.