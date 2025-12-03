Haberler

Altının gramı 5 bin 743 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altının gram fiyatı, güne 5 bin 743 liradan başlarken, ons fiyatındaki düşüşle birlikte önceki kapanışının altında işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 545 lira, cumhuriyet altını ise 38 bin 15 lira seviyelerinden satılmakta. Analistler, teknik destek ve direnç seviyelerine dikkat çekiyorlar.

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 5 bin 743 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 744 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5 bin 743 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 545 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 15 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışın hemen altında 4 bin 209 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indireceği yönündeki beklentilerin gücünü korumasına karşın kar satışlarının etkisiyle altın fiyatları bugün dar bir bantta hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri, Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 100 doların destek, 4 bin 280 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en kritik döneme girildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Bütün ülke onu konuşuyor!
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Büyükçekmece'nin ardından Adalar Adliyesi'nde de soygun

Büyükçekmece'nin ardından Adalar Adliyesi'nde de soygun
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Danla Bilic sessizliğini bozdu

Yıldız futbolcuyla aşk yaşadığı öne sürülen Danla'dan ses var
Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı

Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.