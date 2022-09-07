Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gram altın 1000 liranın altına geriledi

Ekonomi Haberleri

Gram altın 1000 liranın altına geriledi

FED'in 75 baz puanlık faiz artırım beklentisinin yükselmesiyle ons altın düşüşe geçti.

FED'in 75 baz puanlık faiz artırım beklentisinin yükselmesiyle ons altın düşüşe geçti. 1700 doların altına inen ons altına bağlı olarak iç piyasada gram altın 1000 liranın altına indi. Gram altın 995 liradan, çeyrek altın ise bin 638 liradan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım sinyali vermesiyle ons altında gerileme yaşandı. ABD'de açıklanan Ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi'nin tahminin üzerinde açıklanması 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerini destekledi. Bu gelişmeyle ons altın 1700 doların altına gerileyerek, 1698 dolar seviyesine geriledi. Buna bağlı olarak gram altın 1000 liranın altını gördü. Gram altın 995 liradan, çeyrek altın bin 638 liradan, yarım altın 3 bin 283 liradan, tam altın 6 bin 536 liradan işlem görüyor.

Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,26 değer kaybederek, 91,65 seviyesine geriledi. - İSTANBUL

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title